Julia Haogak Ogina, Sophie McDougall et Bruce Starlight ont consacré leur vie à revitaliser la culture et les langues des peuples inuit, métis et des Premières Nations

OTTAWA, ON, le 5 juin 2025 /CNW/ - Postes Canada émettra bientôt son quatrième jeu de timbres d'une série pluriannuelle rendant hommage à la vie et à l'héritage de leaders autochtones du pays.

Les trois timbres présenteront Julia Haogak Ogina, Sophie McDougall et Bruce Starlight en reconnaissance de leur engagement à préserver la culture et les langues des communautés inuit, métisses et des Premières Nations.

Lancée en 2022, la série de timbres met en lumière les réalisations de leaders autochtones qui ont eu une incidence importante sur leur communauté et leur pays. Les trois timbres seront émis la veille de la Journée nationale des peuples autochtones, qui a lieu le 21 juin.

Julia Haogak Ogina

Julia Haogak Ogina (née en 1962) est reconnue pour ses efforts inlassables visant à protéger et à promouvoir la culture et les traditions inuit. Elle travaille comme traductrice et assistante à la recherche avec l'anthropologue Richard G. Condon pour documenter dans le livre The Northern Copper Inuit: A History (1996) le rythme rapide des changements socioéconomiques qui s'opèrent à Ulukhaktok, aux Territoires du Nord-Ouest, où elle est née. Professeure de danse du tambour et leader accomplie, elle contribue en 2017 à la publication de Huqqullaarutit Unipkaangit (Stories Told through Drum Dance Songs). Pendant près de 20 ans au sein de la Kitikmeot Inuit Association, elle contribue à la création d'un cadre linguistique régional et de programmes favorisant l'apprentissage et le transfert des connaissances par l'oral. En 2017, elle reçoit le prix pour la réalisation exceptionnelle en revitalisation linguistique de l'Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit et, en 2020, la Médaille du service méritoire.

Sophie McDougall

Sophie McDougall (1928-2023) est une gardienne de la langue michif passionnée qui transmet ses vastes connaissances sur sa culture et sa langue métisses à des générations d'élèves et de membres de la communauté tout au long de sa vie. Née à St. Louis, en Saskatchewan, elle est descendante de l'un des premiers colons de la région. En tant que femme métisse, elle subit de la discrimination à l'école normale, mais y fait face avec courage et détermination. Elle enseigne ensuite avec dévouement pendant de nombreuses années. Aînée pendant 20 ans à la Prince Albert Métis Women's Association, en Saskatchewan, elle traduit des livres et d'autres documents en michif, la langue traditionnelle des Métis. À l'aube de ses 90 ans, elle apparaît dans la série YouTube Métis Women Stories et contribue plus tard à la création de l'application Learn Michif French. En 2023, elle reçoit la médaille d'or de l'Ordre de Gabriel Dumont en reconnaissance de sa vie au service du peuple métis du Canada.

Bruce Starlight

Aîné et gardien du savoir, Bruce Starlight (né en 1947) se consacre depuis plus d'une cinquantaine d'années à la préservation de sa langue et de sa culture. Né dans la Nation Tsúut'ínà, près de Calgary, en Alberta, il est commissaire linguistique pour sa communauté et l'un des fondateurs du Tsúut'ínà Gunáhà Násʔághà, un institut voué à la préservation et à la revitalisation de sa langue maternelle. Enseignant et conférencier talentueux, Bruce Starlight crée de nombreuses ressources pour l'enseignement du tsúut'ínà, dont des dictionnaires et des enregistrements. Il a récemment collaboré à la rédaction d'un recueil de récits traditionnels et historiques en tsúut'ínà, et d'un glossaire tsúut'ínà-anglais. Il travaille encore aujourd'hui comme mentor, conseiller et ambassadeur culturel. En 2023, l'Université Mount Royal lui décerne un doctorat honorifique.

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans certains comptoirs postaux partout au pays dès le 20 juin.

