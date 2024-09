OTTAWA, ON, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Postes Canada est ravie d'annoncer les cinq petites entreprises gagnantes de son concours Les belles histoires de petites entreprises de 2024 - et de lancer la période de vote pour le prix Choix du Canada de cette année.

Pour la cinquième année d'affilée, le concours souligne la détermination des petites entreprises canadiennes et soutient leur croissance. C'est avec fierté que nous mettons en lumière leurs histoires incroyables pour que davantage de gens découvrent la grande influence qu'ont ces petites marques partout au pays.

Les lauréates ont été sélectionnées par un jury externe dans cinq catégories. Voici les entreprises gagnantes de 2024 par catégorie :

Chaque entreprise gagnante reçoit un ensemble de prix qui l'aidera à poursuivre sur la voie du succès. Il comprend des crédits échangeables contre des services d'expédition et de marketing, des services de marketing, une visibilité dans l'ensemble des canaux numériques de Postes Canada et des campagnes médiatiques ciblées aux échelles nationale et régionale. La valeur de ces services s'élève à plus de 100 000 $.

Le public peut maintenant voter pour le prix Choix du Canada

Jusqu'au 30 septembre, les Canadiens et les Canadiennes peuvent écrire la suite de l'histoire de l'une de ces cinq petites entreprises en votant pour leur préférée. Celle avec le plus de votes gagnera 10 000 $ et de la promotion supplémentaire d'une valeur de 50 000 $.

Rendez-vous sur notre site Les belles histoires de petites entreprises pour en savoir plus sur ce concours annuel, découvrir les histoires des gagnantes des éditions précédentes et voter pour le prix Choix du Canada.

