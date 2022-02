Depuis 2004, plus de 400 lauréats ont été récompensés

OTTAWA , ON, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Postes Canada est fière d'annoncer le nom des 25 gagnants des Prix pour les Autochtones aux études de 2021.

Créés en 2004, les Prix de Postes Canada pour les Autochtones aux études soulignent le travail assidu et la détermination de personnes des Premières Nations, des Métis et des Inuit qui ont saisi une nouvelle occasion de poursuivre des études. Les prix sont décernés chaque année aux candidats sélectionnés dans l'ensemble du pays et les gagnants reçoivent 2 000 $ en guise de reconnaissance pour leurs efforts.

Voici les gagnants de cette année :

Colombie-Britannique - Nakoa Faulconer , Tamara Huang , Krystal McKay

- , , Alberta - Brailon English, Luke Klug , Kansas Provost

- Brailon English, , Kansas Provost Saskatchewan - Jenna Bear , Leah Burwash , Ammarie Clinton, Tanzy Janvier , Sheila Naytowhow , Chantelle Peacock Hammel , Janelle Sunshine Sakebow , Syndel Thomas Kozar

- , , Ammarie Clinton, , , , , Manitoba - Lindsay Bain , Patti-Lynn Sinclair , Sabrina Wood

- , , Ontario - Barbara Barrette , Mason Cloud , Randy Kakegamick , Delaney Michano , Athena Serbourne, Kendall White , Tia Kennedy

- , , , , Athena Serbourne, , Terre-Neuve-et- Labrador - Geniene McCarthy

Tous les étudiants autochtones au Canada qui ont repris leurs études et ont terminé au moins une année complète après avoir délaissé le système scolaire pendant au moins 12 mois sont admissibles aux prix. Les candidats doivent présenter une composition qui décrit les obstacles et les défis qu'ils ont dû surmonter pour poursuivre des études.

Chaque année, jusqu'à 25 gagnants de partout au pays reçoivent un prix. L'initiative a permis d'aider 407 étudiants à atteindre leurs objectifs d'apprentissage depuis 2004.

Comment soumettre votre candidature pour un prix d'études de Postes Canada.

Vous trouverez tous les critères d'admissibilité sur le site postescanada.ca.

