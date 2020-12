Les Canadiens sont encouragés à faire leurs expéditions et leurs achats cette semaine pour faciliter le traitement et la livraison sécuritaires des envois d'avant Noël

OTTAWA, ON, le 14 déc. 2020 /CNW/ - Alors que Postes Canada gère l'ampleur des conséquences des changements adoptés par les Canadiens en réaction aux restrictions liées à la sécurité et aux déplacements, nous travaillons fort pour livrer l'important volume d'envois d'avant Noël en toute sécurité. En plus des Canadiens qui magasinent en ligne plus que jamais pour des cadeaux et des articles de tous les jours, un nombre accru de clients se rendent aux bureaux de poste pour envoyer des cadeaux qui remplacent les visites traditionnelles des Fêtes. Par conséquent, nous modifions nos dates limites d'expédition de colis au Canada pour cette période et nous demandons aux Canadiens de faire leurs achats en ligne et d'expédier leurs colis dès que possible cette semaine.

S'adapter pour traiter et livrer les envois en toute sécurité

Nous avons commencé très tôt à mettre les bouchées doubles pour la période de pointe des Fêtes compte tenu des volumes potentiels et de la nécessité de maintenir nos mesures de sécurité importantes. Nos établissements sont en activité jour et nuit pour traiter des volumes records d'articles qui sont ensuite livrés chaque jour.

Depuis le début d'octobre, nous avons embauché plus de 4 000 employés saisonniers temporaires, ajouté plus de 1 000 véhicules à notre parc, et travaillé avec nos clients commerciaux pour gérer le flot de colis tout en encourageant les Canadiens à magasiner et à expédier le plus tôt possible.

Cette fin de semaine, nous avons livré 1,1 million de colis à l'échelle du pays et nous nous attendons à ce que le volume demeure très important cette semaine et la semaine prochaine. Même avec des ressources supplémentaires qui assurent le bon déroulement du traitement et de la livraison, il y a une limite à ce que nous pouvons traiter et livrer en toute sécurité. Les clients doivent s'attendre à des retards. Veuillez faire le suivi de vos articles pour connaître leur cheminement vers leur destination.

Nouvelles dates d'expédition des colis des Fêtes

Nous comprenons l'importance des colis que nous traitons et livrons actuellement en nombre record, et nous remercions les Canadiens pour la patience qu'ils nous ont démontrée cette année. Nous demeurons déterminés à offrir un service fiable et rapide. Nous avons révisé les directives d'expédition suivantes pour nous aider à livrer les colis en toute sécurité avant Noël. Les dates limites pour les lettres demeurent inchangées. Nous vous rappelons qu'en raison des circonstances particulières de cette année, nous avons suspendu nos garanties de livraison à temps le 18 mars 2020.

Nouvelles dates d'expédition de colis au Canada pour les Fêtes de 2020



PrioritéMC XpresspostMC Boîtes à tarif fixe Colis standard Destination locale 18 déc. 18 déc. 18 déc. 18 déc. Destination régionale 18 déc. 18 déc. 16 au 18 déc. 14 au 16 déc. Destination nationale 18 déc. 17 déc. 11 au 17 déc. 9 au 15 déc.

Veuillez consulter le site postescanada.ca pour obtenir tous les renseignements, les particularités et les restrictions.

