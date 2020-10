PortsToronto reçoit le Prix d'excellence Or de la Société canadienne des relations publiques pour son programme pilote Seabin

TORONTO, le 8 oct. 2020 /CNW/ - PortsToronto s'est vu remettre un Prix d'excellence national Or de la Société canadienne des relations publiques (SCRP) pour son programme pilote Seabin, dans la catégorie Meilleure utilisation de relations médiatiques - Petit budget (moins de 10 000 $ CAD).

Les Prix d'excellence nationaux de la SCRP récompensent les contributions exceptionnelles s'inscrivant dans un projet ou programme complet de relations publiques et de communication. Les lauréats sont sélectionnés par des comités d'experts composés d'éminents praticiens des relations publiques et de la gestion des communications de tout le pays. Ces prix, créés en 1962, sont considérés comme l'une des plus prestigieuses récompenses au Canada dans le domaine des relations publiques.

Le lancement du programme pilote Seabin - une première au Canada - visait à renforcer le rôle de PortsToronto en tant que chef de file du développement durable, mais aussi à réduire la quantité de déchets dans le havre de Toronto et à encourager le public à changer de comportement afin de réduire sa dépendance aux plastiques à usage unique. PortsToronto a cherché à amplifier ce message en générant une couverture médiatique positive par l'entremise d'organes de presse nationaux et locaux. Elle s'est également efforcée d'utiliser les canaux des médias sociaux pour gagner du terrain en tissant des liens avec d'autres organismes du secteur riverain et avec des leaders du gouvernement, et de susciter l'intérêt de futurs collaborateurs fiables pour la troisième phase du projet.

« PortsToronto est extrêmement fière de cette importante étape de son cheminement sur la voie de la durabilité. Avec un budget modeste et beaucoup d'énergie, nous avons réussi à attirer sur le programme pilote Seabin l'attention qu'il méritait, et à faire connaître nos messages à un vaste public, notamment aux intervenants du secteur riverain avec lesquels nous espérons collaborer au développement futur du programme, a expliqué Deborah Wilson, vice-présidente des Communications et des Relations publiques. Nous sommes ravis de voir l'élite de l'industrie reconnaître l'ingéniosité et la volonté à toute épreuve dont a fait preuve notre équipe de communication dans le cadre de cette fructueuse campagne de relations avec les médias. »

En novembre 2019, PortsToronto avait déjà été récompensée par le prix Living City Impact Award de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région (OPNTR) et par le prix Robert Eaton d'excellence en environnement de l'association Boating Ontario pour la mise en œuvre du projet pilote Seabin.

Pour en savoir plus sur le programme pilote Seabin de PortsToronto, cliquez ici ou rendez-vous sur le site www.portstoronto.com.

À propos des Prix d'excellence de la SCRP

Établis en 1962, les Prix d'excellence nationaux ont pour but de reconnaître des campagnes de relations publiques et des programmes et tactiques internes et externes exceptionnels ainsi que le dévouement et l'engagement de professionnels des relations publiques comme vous. Les prix visent également à encourager l'amélioration continue de l'exercice des relations publiques.



À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir des normes rigoureuses et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 1 800 membres dans 14 Sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province. Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.cprs.ca/?lang=fr-CA



À propos de PortsToronto (http://www.portstoronto.com/)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli plus de 2,8 millions de passagers en 2018, la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada, ainsi que les Terminaux 51 et 52, qui offrent des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs aux entreprises au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à soutenir des collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 12 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités du secteur riverain de Toronto et au-delà. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et elle est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement. Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.portstoronto.com/accueil.aspx

