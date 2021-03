L'investisseur prendrait en charge l'exploitation de l'aéroport dans le cadre d'un contrat de location; PortsToronto resterait signataire de l'entente tripartite et continuerait d'assurer la supervision globale et la reddition de comptes

TORONTO, le 30 mars 2021 /CNW/ - PortsToronto, qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop - un aéroport urbain primé situé en plein cœur de Toronto - a publié aujourd'hui sur MERX un appel d'intérêt dans le cadre d'une phase préliminaire de recherche d'un investisseur financier pour l'aéroport. Il s'agit là d'une démarche exploratoire, qui vise à alimenter une réflexion globale portant sur les différentes options dont dispose PortsToronto pour préserver la ressource de transport essentielle qu'est l'aéroport.

Cet appel d'intérêt est lancé dans le but de trouver un investisseur financier intéressé par la possibilité d'exploiter l'aéroport dans le cadre d'un contrat de location, l'objectif étant d'améliorer la situation globale de PortsToronto en matière de dette, de rétablir et d'augmenter les niveaux de liquidité, de permettre le financement des investissements d'infrastructure en cours et à venir, et d'assurer la viabilité de l'aéroport à long terme.

Cet appel d'intérêt résulte également de la volonté de PortsToronto de trouver un investisseur financier qui, comme elle, s'engagerait à gérer la croissance de l'aéroport de telle sorte qu'il ne perturbe pas l'équilibre de la communauté, et mettrait à exécution le dernier Plan directeur de l'aéroport - plan qui prévoit la réalisation d'investissements visant à faire de l'Aéroport Billy Bishop l'un des aéroports les plus propres, écologiques et silencieux au monde.

« En tant que propriétaire et exploitante de l'Aéroport Billy Bishop, PortsToronto se doit d'explorer les solutions susceptibles de faciliter la gestion des risques et d'augmenter les liquidités tout en lui permettant de remplir son mandat, de soutenir l'économie torontoise et de faire en sorte que l'aéroport reste un atout, a déclaré Robert Poirier, président du conseil d'administration de PortsToronto. Cet appel d'intérêt servira à l'évaluation stratégique des possibilités envisageables pour l'aéroport, car il permettra d'étendre efficacement le modèle de type partenariat public-privé qui est déjà en place pour plusieurs concessions importantes à l'aéroport et fonctionne très bien. Il importe de préciser que PortsToronto restera signataire de l'entente tripartite conclue avec la Ville de Toronto et le gouvernement fédéral et, à ce titre, continuera de superviser le fonctionnement de l'aéroport et de contrôler certains aspects comme l'attribution des créneaux aériens, la sécurité et la durabilité écologique. »

Si PortsToronto décide de pousser ce concept plus loin, le processus aboutira plus tard dans l'année à la publication d'une demande de propositions, après consultation de représentants de la Ville de Toronto et du gouvernement fédéral, notamment de Transports Canada.

« L'année qui vient de s'écouler a profondément affecté bon nombre d'entreprises, et il a fallu adopter des approches novatrices pour surmonter les difficultés immédiates et futures. Nous sommes d'avis que le fait d'entamer maintenant un processus susceptible de permettre à PortsToronto de trouver un investisseur financier pourrait aider l'aéroport à sortir plus fort de la crise de la COVID-19, a expliqué Geoffrey Wilson, chef de la direction de PortsToronto.

Cette démarche préliminaire est pour nous un moyen de recenser les solutions qui, combinées au soutien attendu de l'État, garantiront le bon financement de l'Aéroport Billy Bishop à l'avenir. L'Aéroport Billy Bishop aura un rôle crucial à jouer dans la relance économique de Toronto - notamment en tant que créateur d'emplois et facilitateur du commerce et du tourisme -, et cette phase préliminaire permettra idéalement d'identifier les moyens à mettre en œuvre pour que l'aéroport puisse, à l'issue de cette pandémie, jouer un rôle accru dans la réémergence de Toronto en tant que ville de classe mondiale.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

Avant la pandémie mondiale de COVID-19, l'Aéroport Billy Bishop desserv ait plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposait des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations internationales grâce aux réseaux de ses compagnies aériennes. L'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut chaque année et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'Aéroport Billy Bishop est réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, mais aussi pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter toute une série de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. En mars 2020, le service commercial a été temporairement suspendu à l'aéroport en raison de la pandémie mondiale de COVID-19.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, la Marina de l'avant-port (l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada) et le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 12 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

