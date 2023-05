TORONTO, le 3 mai 2023 /CNW/ - PortsToronto a publié aujourd'hui ses états financiers vérifiés pour 2022. Ceux-ci rendent compte de la performance financière de l'organisation dans son ensemble et de chacune de ses unités opérationnelles au cours de l'année passée, qui a vu les activités revenir à la normale et recommencer à donner de bons résultats après une longue période de difficultés et de perturbations liées à la pandémie.

Pour PortsToronto, 2022 fut une année faste à tous points de vue. Après un démarrage plutôt lent dû à l'incidence de la pandémie sur les activités de l'Aéroport Billy Bishop, les résultats de PortsToronto se sont améliorés en milieu d'année et, globalement, celle-ci a été bonne sur le plan financier. PortsToronto a en effet déclaré d'importants produits d'exploitation : ils s'élèvent à 65,4 millions de dollars pour 2022, ce qui représente une hausse de 25,7 millions de dollars par rapport aux 39,7 millions de 2021. L'organisation a par ailleurs tiré de ses activités d'exploitation un bénéfice net de 30,4 millions de dollars, contre 10 millions de dollars en 2021 - soit une amélioration de 20,4 millions de dollars d'une année sur l'autre.

Chaque unité opérationnelle a contribué aux bons résultats de 2022, mais il faut savoir que l'Aéroport Billy Bishop reste la plus importante de ces unités, puisqu'il génère environ 70 % des recettes de PortsToronto. La demande de transport aérien a augmenté au deuxième semestre et, en ce qui concerne les voyages aériens, l'Aéroport Billy Bishop a été confronté à bien moins de difficultés que d'autres aéroports. Son bénéfice d'exploitation est passé de 5 millions de dollars en 2021 à 24 millions de dollars en 2022, et a donc dépassé le montant atteint en 2019 (22,1 millions de dollars). Au total, près de 1,7 million de passagers sont passés par l'aéroport en 2022, contre environ 2,8 millions en 2019.

Le port maritime de Toronto a lui aussi connu une année faste en 2022 : pour la sixième année consécutive, il a permis le transit de plus de deux millions de tonnes de produits en vrac et de marchandises diverses. En 2022, 191 navires sont passés par le port, notamment pour livrer des cargaisons de sucre, de sel, de ciment, d'agrégats et d'acier directement au cœur de la ville, ce qui a contribué à renforcer l'importance du rôle du Port de Toronto au sein de la chaîne d'approvisionnement nationale. En 2022, le Port a également vu arriver de Nouvelle-Écosse, sur une barge tractée par un remorqueur, une autre travée de pont commandée pour les besoins du projet de Waterfront Toronto visant à protéger les terres portuaires contre les inondations. Le Port a par ailleurs joué un rôle essentiel en permettant l'amarrage d'un navire venu livrer trois précieux transformateurs destinés à la Ville de Toronto.

L'année passée a aussi marqué le retour des navires de croisière au Port de Toronto, qui n'en avait pas accueilli depuis deux ans en raison de la pandémie. Ainsi, au cours de la saison 2022, 40 de ces navires (un record!) ont fait escale à Toronto, où ils ont débarqué près de 13 000 passagers venus découvrir les théâtres, boutiques, restaurants et autres endroits intéressants de la ville - ce qui a contribué à doper la reprise économique de cette dernière. Ces multiples activités ont permis au Port d'engranger un bénéfice d'exploitation de toutes provenances de 6,2 millions de dollars, contre 5,5 millions de dollars l'année précédente.

De même, la Marina de l'avant-port s'en est encore très bien sortie en 2022 : la demande de services d'hivernage est restée forte au cours de l'hiver 2022-2023, et le nombre de renouvellements de demandes de postes à quai pour l'été a fait grimper le taux d'occupation à 100 %. La Marina de l'avant-port a enregistré en 2022 un bénéfice d'exploitation de 2,8 millions de dollars, pour des recettes de 6,1 millions de dollars.

La quatrième unité opérationnelle de PortsToronto - la catégorie « Biens et autres », qui comprend les placements - a quant à elle enregistré un bénéfice d'exploitation de 4 millions de dollars en 2022, contre 2,9 millions l'année précédente. Cette catégorie inclut la location de diverses propriétés dans le secteur riverain, mais aussi le revenu de placements généré par les liquidités de PortsToronto, revenu qui a augmenté en 2022 par rapport à 2021 du fait de la hausse des taux d'intérêt.

Toutes ses unités opérationnelles ayant généré d'importants revenus, PortsToronto a versé des sommes substantielles aux divers ordres de gouvernement, notamment 1,1 million de dollars en PERI (paiements versés en remplacement d'impôts) à la Ville de Toronto, et 2,3 millions de dollars de taxes foncières. Au total, les montants comptabilisés et payés au gouvernement fédéral et à la Ville de Toronto ont atteint 6,6 millions de dollars pour l'exercice 2022 et 6,4 millions de dollars pour l'exercice 2021, des sommes représentant respectivement 10,1 et 16,2 % des produits d'exploitation de PortsToronto ces années-là.

Les états financiers vérifiés de 2022 sont disponibles sur le site Web de PortsToronto ainsi que dans son rapport annuel 2022.

« Après plusieurs années marquées par les difficultés et perturbations liées à la pandémie, 2022 a marqué le tant attendu retour à la normale pour PortsToronto, qui a enregistré une reprise et une croissance dans le cadre de toutes ses activités et a dégagé d'importants produits financiers, tout en restant fidèle à ses engagements en matière de conduite d'opérations durables, de collaboration avec la communauté et d'investissement dans des initiatives de développement urbain, a déclaré Amanda Walton, présidente du conseil d'administration de PortsToronto. Pour que la ville sorte de la crise de la pandémie et se rétablisse, il faut absolument permettre de nouveau aux gens et aux marchandises de circuler. Or, en accueillant les passagers qui transitent par l'Aéroport Billy Bishop ou par le terminal de croisière situé sur les terrains portuaires, en permettant aux plaisanciers de partir sillonner les eaux du havre depuis la Marina de l'avant-port, ou encore en réceptionnant au port des cargaisons de sucre et de sel, PortsToronto joue un rôle essentiel de moteur de la reprise et contribue ainsi à la redynamisation de la ville de Toronto. »

« Nous avons constaté en milieu d'année une solide reprise de la demande en transport, et les passagers de l'Aéroport Billy Bishop ont été séduits par la commodité et la fiabilité qui ont toujours caractérisé notre aéroport. Les croisières dans la région des Grands Lacs ont également repris de plus belle, puisque 40 navires transportant près de 13 000 passagers ont fait escale à notre terminal de croisière en 2022 - du jamais vu! Le volume des importations maritimes est resté élevé. En effet, pour la sixième année consécutive, plus de 2 millions de tonnes de cargaisons ont transité par le Port de Toronto. Le niveau d'activité s'est maintenu à la Marina de l'avant-port, et le taux d'occupation de ses postes à quai a une fois de plus atteint 100 % durant l'été. Au cours de l'année à venir, PortsToronto poursuivra sa collaboration avec notre communauté, nos partenaires et nos intervenants afin de participer activement à la relance de notre économie et de servir la collectivité dans un cadre de développement durable. »

Assemblée générale annuelle

PortsToronto tiendra son Assemblée générale annuelle le jeudi 8 juin 2023, à partir de 9 h 30, dans la salle Rainy Lake au 11e étage de l'immeuble Waterpark Place, situé au 20, rue Bay à Toronto (Ontario). Cette réunion sera ouverte au public, et les parties intéressées peuvent s'inscrire ici.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le port maritime de Toronto, dont les activités s'étendent à différents secteurs, parmi lesquels le transport maritime, les services de fret, la production audiovisuelle et les croisières. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 14 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

