TORONTO, le 18 mai 2022 /CNW/ - PortsToronto a publié aujourd'hui ses états financiers vérifiés pour 2021. Ceux-ci rendent compte de la performance financière de l'organisation dans son ensemble et de chacune de ses unités opérationnelles au cours d'une année qui, comme la précédente, a été rendue difficile par les effets de la pandémie mondiale de COVID-19. Certaines unités opérationnelles comme le port maritime de Toronto et la Marina de l'avant-port ont enregistré de bons résultats financiers, mais l'Aéroport Billy Bishop de Toronto a connu une deuxième année éprouvante en 2021, du fait de la pandémie. Il a en effet vu ses recettes chuter fortement en raison de la suspension du service des transporteurs aériens commerciaux, qui s'est prolongée jusqu'en septembre 2021 et a entraîné une diminution du trafic de passagers, et donc de l'ensemble des frais perçus auprès de ces derniers.

PortsToronto a déclaré des produits d'exploitation totaux de 39,7 millions de dollars pour 2021, un montant en hausse par rapport à celui de 2020 (36,7 millions de dollars, soit 3 millions de moins). Par ailleurs, PortsToronto a enregistré en 2021 une perte nette de 8,9 millions de dollars, contre 12,6 millions de dollars en 2020 - ce qui représente une amélioration de 3,7 millions de dollars d'une année sur l'autre.

Pour ce qui est du rendement de ses unités opérationnelles, il importe de souligner que le port maritime de Toronto s'en est encore très bien sorti en 2021 : pour la cinquième année consécutive, il a permis le transit de plus de deux millions de tonnes de produits en vrac et de marchandises diverses. Les activités du Port ont permis à ce dernier d'engranger un bénéfice d'exploitation de toutes provenances de 5,5 millions de dollars, contre 4,4 millions de dollars l'année précédente. Cette hausse peut s'expliquer par l'évolution des activités de manutention de fret et d'entreposage, mais aussi des droits de cargaison et d'amarrage au port - évolution qui s'est traduite par une amélioration du bénéfice net. Des cargaisons de sucre, de sel, de ciment, d'agrégats et d'acier ont été livrées directement au cœur de la ville par 190 navires. Vingt-cinq navires sont venus y livrer de l'acier provenant du monde entier, et le volume de ces importations a atteint un niveau qui n'avait pas été enregistré depuis 18 ans.

Il convient aussi de mentionner qu'en 2021, le Port de Toronto a vu arriver de Nouvelle-Écosse, sur une barge tractée par un remorqueur, une série de trois travées de pont commandées pour les besoins du projet de Waterfront Toronto concernant le projet Port Lands Flood Protection. Le Port a par ailleurs joué un rôle essentiel en permettant l'amarrage du matériel naval utilisé dans le cadre du nouveau projet de décharge de l'usine d'épuration des eaux usées de la baie Ashbridges - un projet de la Ville de Toronto. L'activité de transport de cargaisons s'est donc poursuivie sans relâche, mais les restrictions de déplacements liées à la pandémie ont continué de causer du tort à l'industrie des croisières, car elles ont entraîné la suspension temporaire de l'activité des navires de croisière au Canada pour 2020 et 2021.

Le fonctionnement de la Marina de l'avant-port continue de donner des résultats positifs et cohérents, et un taux d'occupation à 100 %. Le bénéfice d'exploitation de la Marina de l'avant-port est resté de 2,4 millions de dollars, pour des recettes de 5,4 millions de dollars.

Les Biens et autres, incluant les placements, ont enregistré un bénéfice d'exploitation de 2,9 millions de dollars, contre 4,4 millions de dollars l'année précédente. La catégorie « Biens et autres » comprend notamment la location de diverses propriétés dans le secteur riverain, ainsi que du terminal maritime nº 51 et du terminal pour navires de croisière (tous deux situés au Port). Les produits tirés de placements comprennent les revenus générés par la trésorerie de PortsToronto, revenus qui ont chuté entre 2020 et 2021 en raison de la baisse des taux d'intérêt et de la diminution du capital investi.

En 2021, l'Aéroport Billy Bishop a de nouveau connu une année difficile, car les activités des transporteurs réguliers - provisoirement interrompues - n'ont pu reprendre que le 8 septembre. Son bénéfice d'exploitation a atteint 5 millions de dollars en 2021, un montant supérieur à celui de 2020 (3 millions), mais bien inférieur à celui de 2019 (22,1 millions).

Cependant, avec le retour du service de transporteur régulier, on prévoit que 2022 verra une reprise spectaculaire pour l'aéroport Billy Bishop. En fait, en avril 2022, le nombre de passagers a atteint plus de 100 000 passagers à l'Aéroport Billy Bishop, ce qui est le nombre le plus élevé en un mois depuis le début de la pandémie. De plus, cela représentait près de 45 % des volumes de passagers d'avril 2019. La demande comprimée en transport a par ailleurs incité nos compagnies aériennes à ouvrir de nouvelles lignes : depuis le printemps 2022, Porter Airlines propose par exemple des vols directs vers trois importantes destinations du Canada atlantique.

Malgré les difficultés financières évoquées et les répercussions de la COVID-19 sur son fonctionnement, PortsToronto a payé 3,3 millions de dollars en PERI (paiements versés en remplacement d'impôts) à la Ville de Toronto, et 2,3 millions de dollars de taxes foncières. Au total, les montants comptabilisés et payés au gouvernement fédéral et à la Ville de Toronto ont atteint 6,4 millions de dollars pour l'exercice 2021 et 6,7 millions de dollars pour l'exercice 2020, des sommes représentant respectivement 16,2 et 18,2 % des produits d'exploitation de PortsToronto ces années-là.

Les états financiers vérifiés de 2021 sont disponibles sur le site Web de PortsToronto ainsi que dans son rapport annuel 2021.

« Après une année 2020 marquée par la résilience, 2021 a vu PortsToronto et ses unités opérationnelles commencer à se relever à mesure que nos économies locales et nationale repartaient et que les activités reprenaient dans bon nombre de secteurs durement éprouvés. Tandis qu'une grande partie du secteur des transports canadien subissait des perturbations liées à la pandémie, les marchandises ont continué d'être acheminées par bateau via les Grands Lacs jusqu'au Port de Toronto, qui est ainsi resté un portail commercial fiable et un important maillon de notre chaîne logistique nationale. La Marina de l'avant-port a quant à elle encore connu une année faste. En effet, son niveau d'activité s'est maintenu en 2021, et le taux d'occupation des postes à quai durant l'été a atteint 100 % », a déclaré Geoffrey Wilson, chef de la direction de PortsToronto.

« Le service commercial a repris en septembre 2021 à l'Aéroport Billy Bishop. Depuis, nous avons observé une augmentation soutenue du nombre de passagers, et la demande comprimée en transport a amené nos transporteurs aériens à ouvrir de nouvelles lignes. Importante composante de la stratégie de rétablissement de Toronto, la reprise des voyages à l'Aéroport Billy Bishop a été synonyme de reprise du travail pour un certain nombre de personnes, mais aussi de relance du commerce et du tourisme, et de réouverture d'une précieuse porte d'entrée de la plus grande ville du Canada. En 2022 et par la suite, la direction de PortsToronto continuera de faire le nécessaire pour rétablir la santé financière de notre organisation, de façon à pouvoir favoriser la relance économique générale et continuer de fournir à Toronto ainsi qu'à la région environnante les services de transport et l'infrastructure dont elles ont besoin. »

Étant donné que les rassemblements de personnes posent encore problème dans ce contexte de pandémie, l'Assemblée générale annuelle 2022 de PortsToronto se tiendra en ligne. Elle aura lieu le 27 juin 2022 et commencera à 9 h 30. Les modalités d'inscription seront bientôt précisées, et tous les détails concernant la participation à cette réunion seront publiés à l'avance sur le site Web de PortsToronto.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables et a investi depuis 2009 plus de 12 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

