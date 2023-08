Deux WasteSharks viendront renforcer le réseau de poubelles de mer Seabin de PortsToronto, mis en place pour piéger les débris flottants et les petits morceaux de polluants plastiques à la surface des eaux.

L'honorable David Piccini , ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l' Ontario , et M. Harman Idema , consul général des Pays-Bas, ont assisté au lancement officiel.

L'utilisation de ces WasteSharks est la dernière innovation introduite dans le cadre du programme de piégeage des déchets, une initiative lancée par PortsToronto dans le havre de Toronto .

Les noms des deux drones WasteShark - Ebb et Flow - ont été choisis dans une liste de propositions soumises au vote de la population torontoise.

TORONTO, le 9 août 2023 /CNW/ - En partenariat avec RanMarine Technology, PortsToronto a lancé aujourd'hui un programme pilote prévoyant le déploiement, dans le havre de Toronto, de deux drones aquatiques WasteShark - une première au Canada. Dans le cadre du grand programme de piégeage des déchets mis en œuvre par PortsToronto, deux nouveaux drones, Ebb et Flow, viendront renforcer le réseau de poubelles de mer Seabin de PortsToronto mis en place pour piéger les débris flottants et les petits morceaux de polluants plastiques à la surface des eaux.

La direction et les partenaires de PortsToronto se réunissent pour célébrer le lancement des WasteSharks dans le cadre du réseau de dispositifs de piégeage des déchets de PortsToronto. (Groupe CNW/PortsToronto) Le ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l'Ontario, l'honorable David Piccini, exploite « Ebb », l'un des nouveaux aquadrones WasteShark de PortsToronto. (Groupe CNW/PortsToronto) Le président et chef de la direction de PortsToronto, RJ Steenstra, offre des remarques lors de l'événement de lancement. (Groupe CNW/PortsToronto)

Ce projet pilote a pu voir le jour grâce à un programme de subvention soutenu par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, qui appuie les projets de démonstration, les études de faisabilité et les projets de préparation d'investissements susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).

Le drone aquatique WasteShark, conçu pour collecter les débris flottants en milieu aquatique, fonctionne un peu comme un aspirateur domestique Roomba. Outil polyvalent, le WasteShark peut être actionné manuellement par télécommande, ou être programmé au moyen d'un tableau de bord en ligne de façon à ce qu'il fonctionne en autonomie le long d'une trajectoire déterminée. Doté d'une capacité de 180 litres, le robot permet de ramasser chaque jour jusqu'à 1100 lb de déchets en milieu aquatique.

C'est avec fierté que PortsToronto a présenté aujourd'hui Ebb et Flow. Ces derniers se sont vu attribuer des noms choisis à l'issue d'un concours d'idées et d'un scrutin publics organisés au printemps dernier. Basés à la Marina de l'avant-port, ces WasteSharks arpenteront le havre et le secteur riverain torontois pour ramasser les débris dans les zones où ce ramassage pose problème, et contribueront ainsi à l'important travail de collecte de données réalisé dans le cadre du partenariat de recherche engagé par PortsToronto avec la Trash Team de l'Université de Toronto et l'International Trash Trap Network.

Cet été, sur Twitter et Instagram, suivez les @Sharks_TO Ebb et Flow dans leurs expéditions au cœur du havre de Toronto pour en apprendre davantage sur la nature, la quantité et l'origine des déchets qu'ils piègent. Rejoignez notre communauté et utilisez les mots-clics #SharksTO et #WasteShark pour communiquer vos observations.

« Le drone aquatique WasteShark est la dernière nouveauté de notre efficace programme de piégeage des déchets, programme qui, depuis 2019, a permis de débarrasser le havre de Toronto et le lac Ontario de centaines de milliers de morceaux de plastiques polluants et autres débris. Ces drones aquatiques dotent notre réseau de dispositifs de piégeage des déchets d'une nouvelle capacité fort intéressante. En effet, dans le cadre de la lutte contre l'accumulation de débris flottants, ces agiles compagnons viendront compléter l'action des Seabins déjà en place le long du secteur riverain. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre important travail en collaboration avec les partenaires du programme, notamment notre partenariat de recherche de longue date avec la Trash Team de l'Université de Toronto et l'International Trash Trap Network, partenariat grâce auquel nous pourrons nous assurer que ces nouveaux appareils contribuent aux efforts de réacheminement des déchets et de collecte de données déployés à l'échelle mondiale. »

- RJ Steenstra, président et chef de la direction, PortsToronto

« Je félicite le Programme de piégeage des déchets de PortsToronto pour son engagement à éliminer les déchets du lac Ontario. Les nouveaux aquadrones WasteShark sont une innovation qui ne fera qu'ajouter à ce succès et s'appuyer sur le travail que le gouvernement de l'Ontario a fait avec des partenaires pour lancer la plus grande initiative de capture de plastique de ce genre dans les Grands Lacs. Le premier ministre Ford et moi-même sommes impatients de continuer à travailler avec des partenaires incroyables pour lutter contre la pollution plastique dans les Grands Lacs. »

- David Piccini, ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l'Ontario

"Espérons que ces requins intelligents nous inspireront également, nous les humains, à garder nos cours d'eau propres."

- M. Harman Idema, consul général des Pays-Bas à Toronto

« Nous sommes ravis d'accueillir ces deux nouveaux Ennemis des déchets dans notre secteur riverain! Les Seabins sont de formidables outils pour se débarrasser des petits déchets, y compris des microplastiques, et nous sommes enthousiastes à l'idée de les associer aux WasteSharks, qui ciblent les déchets un peu plus gros tels que les sacs plastiques, les bouteilles en plastique et les gobelets à usage unique. Les nouvelles données qu'ils permettront de recueillir viendront compléter les données sur le piégeage des déchets que nous collectons actuellement, et nous fourniront d'importants renseignements qui favoriseront le développement de solutions en amont au problème du déversement de déchets dans notre secteur riverain. »

- Chelsea Rochman, Ph. D., Trash Team de l'Université de Toronto

« Nous sommes enchantés de collaborer avec le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, qui a joué un rôle crucial en nous permettant, d'une part, de présenter dans le monde entier notre technologie néerlandaise de pointe et, d'autre part, de mettre des WasteSharks en service pour la première fois dans les eaux canadiennes, à Toronto et Halifax. RanMarine et PortsToronto unissent leurs forces, car nous avons pour mission commune de nettoyer les eaux, de les surveiller, de les protéger et d'en restaurer la qualité. Nous sommes fiers de piloter cette initiative majeure, qui mise sur l'innovation et les partenariats stratégiques pour promouvoir et encourager la préservation de milieux aquatiques viables et bien portants en vue d'assurer à notre planète un avenir meilleur. »

- Darren Kirby, responsable des ventes à l'échelle mondiale pour RanMarine

Doté d'une capacité de 180 litres, chaque WasteShark permet de ramasser chaque jour jusqu'à 1100 lb de déchets en milieu aquatique.

Le WasteShark peut être actionné manuellement, ou fonctionner en autonomie pendant 6 heures.

Le WasteShark peut piéger les débris flottants, les petits morceaux de polluants plastiques et la végétation à la surface des eaux.

Dans l'eau, la végétation peut attirer les microplastiques comme un aimant.

Les chercheurs estiment que, chaque année, 10 000 tonnes de déchets (principalement des plastiques) finissent dans les eaux des Grands Lacs.

Couramment présents dans les cours d'eau urbains, les débris flottants proviennent de diverses sources - y compris des eaux pluviales d'orage, de l'industrie, ou encore de poubelles qui débordent ou sont renversées par le vent au bord de l'eau.

Les débris d'origine anthropique (provenant des activités humaines), et notamment les microplastiques, peuvent être nocifs pour les espèces sauvages, contaminer l'eau potable, et empêcher le public de profiter des précieuses ressources en eau que nous partageons.

Depuis 2019, le programme de piégeage des déchets a permis de débarrasser le havre de Toronto de centaines de milliers de morceaux de polluants plastiques, et a ainsi contribué à améliorer la qualité des eaux du lac Ontario .

de centaines de milliers de morceaux de polluants plastiques, et a ainsi contribué à améliorer la qualité des eaux du lac . Si vous souhaitez connaître le détail des données recueillies, des résultats obtenus et des stratégies d'atténuation envisagées durant la saison de recherche 2022, nous vous invitons à consulter le site Web (en anglais) de la Trash Team de l'Université de Toronto .

À propos du programme de piégeage des déchets lancé par PortsToronto

Le programme de piégeage des déchets mis en place par PortsToronto fait appel à une technologie spécialisée et mise sur la recherche centrée sur les solutions afin de réduire la pollution plastique et de protéger les eaux de Toronto, dans l'intérêt des générations futures. Depuis 2019, ce programme a permis de débarrasser le havre de Toronto de centaines de milliers de morceaux de polluants plastiques, et a ainsi contribué à améliorer la qualité des eaux du lac Ontario.

Il est dirigé par PortsToronto et la Trash Team de l'Université de Toronto, et soutenu par The Waterfront Business Improvement Area (WBIA), la subvention à l'innovation du bureau responsable des zones d'amélioration commerciale de la Ville de Toronto, Nieuport Aviation, le zoo de Toronto, le Harbourfront Centre et l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région (OPNTR). Il s'inscrit à la fois dans la stratégie axée sur la gestion des matières flottantes dans l'arrière-port de Toronto (stratégie collaborative visant à réduire la pollution par les plastiques et autres déchets flottants dans le havre) et dans l'International Trash Trap Network (une initiative coordonnée par la Trash Team de l'Université de Toronto et Ocean Conservancy), et a inspiré la création d'autres programmes similaires de piégeage de déchets et de collecte de données connexes, dans la région des Grands Lacs et ailleurs.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 14 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

À propos de RanMarine Technology (site en anglais) (site en anglais)

RanMarine Technology est spécialisée dans la conception et le développement de navires de surface autonomes (ASV) industriels utilisés dans les ports, les havres et autres environnements marins ou aquatiques. Notre objectif est de contribuer à la préservation et à la restauration des milieux aquatiques en proposant des solutions durables passant par la mise au point et le déploiement de drones aquatiques autonomes. Notre série d'appareils télécommandés et autonomes permet à la fois de collecter déchets et algues/biomasse à la surface, et de détecter les éventuels déséquilibres du milieu marin. Ils sont conçus pour être utilisés dans des environnements tels que des estuaires, des ports, des canaux, des villes intelligentes, des fleuves et des lacs.

Le coût (par litre de déchets collectés) de nos solutions automatisées est 24 à 80 % inférieur à celui des méthodes traditionnelles. Notre siège se situe à Rotterdam (Pays-Bas). Nous possédons également des bureaux aux États-Unis, et avons expédié des appareils dans 19 pays du monde.

À propos de la Trash Team de l'Université de Toronto (site en anglais) (site en anglais)

La Trash Team de l'Université de Toronto, cofondée en 2017, est un organisme d'approche communautaire à vocation scientifique composé d'étudiants de premier cycle et de cycle supérieur, d'étudiants postdoctoraux, de chercheurs, de bénévoles de la région et d'employés. Tous travaillent ensemble à l'atteinte d'un double objectif commun : permettre à notre communauté d'acquérir une meilleure connaissance des déchets et réduire la pollution plastique au sein de nos écosystèmes. Les projets locaux de la Trash Team mettent à profit la recherche pour orienter la politique et la gestion, et misent sur l'éducation et l'approche communautaire pour améliorer la connaissance des déchets, mobiliser le public et favoriser la mise en place de solutions efficaces. Le but ultime de cette équipe est de susciter le développement de tout un assortiment de solutions visant à induire une réduction globale des déchets et à assainir les habitats des populations animales et humaines.

