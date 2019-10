PortsToronto lance la deuxième phase du programme pilote Seabin dans l'arrière-port de Toronto

Première initiative du genre au Canada, ce projet va de l'avant avec la mise en place de deux nouvelles poubelles des mers Seabin et d'un programme de recherche dirigé par des étudiants de l'Université de Toronto

Tweetez ce communiqué

TORONTO, le 10 oct. 2019 /CNW/ - Forte du succès de son programme pilote Seabin mis en œuvre cet été dans la Marina de l'avant-port de Toronto, PortsToronto a annoncé aujourd'hui le lancement de la deuxième phase du projet, qui prévoit notamment la mise en place de deux nouvelles poubelles des mers Seabin dans le havre de Toronto. Attachées à un quai flottant situé au coin nord-est de la cale de la rue York, ces nouvelles Seabins sont les premières à être installées dans un havre nord-américain, et permettent de collecter toutes sortes de déchets - qu'il s'agisse de microplastiques mesurant seulement deux millimètres, de morceaux de plastique de plus grande taille, ou encore d'hydrocarbures comme le carburant et l'huile. Dotées d'une capacité de collecte leur permettant de piéger chacune plus de 4 kilos de débris par jour, soit pas moins de 1,4 tonne d'ordures par année, les nouvelles Seabins sont stratégiquement positionnées dans le poste abrité, de façon à ce que le vent et les courants poussent les débris jusqu'à elles.

Déterminée à faire en sorte que les Seabins puissent également être utilisées à des fins de recherche et d'éducation, PortsToronto a en outre décidé de travailler en partenariat avec la Trash Team de l'Université de Toronto sur un projet de recherche étudiant dirigé par Chelsea Rochman, professeure adjointe d'écologie et de biologie évolutionniste. Dans le cadre de ce projet collaboratif, les étudiants du laboratoire de la professeure Rochman récupèreront les plastiques et microplastiques collectés par les poubelles Seabin, et les analyseront afin de déterminer d'où ils viennent. Ce processus permettra d'éclairer la gestion du programme d'approche communautaire et de recherche de la Trash Team, un programme centré sur les solutions, qui vise en définitive à permettre une meilleure connaissance des déchets et à empêcher les plastiques et microplastiques de pénétrer dans les cours d'eau.

« Au vu du succès rencontré par le projet pilote Seabin de PortsToronto dans la Marina de l'avant-port - première entité commerciale canadienne à s'être dotée de Seabins -, il était logique de poursuivre le programme et d'installer d'autres poubelles Seabin dans l'arrière-port de Toronto, a expliqué Geoffrey Wilson, président-directeur général de PortsToronto. À PortsToronto, nous sommes conscients du fait que l'installation de dispositifs Seabins facilitant la collecte des déchets n'est qu'une étape du processus visant à débarrasser nos cours d'eau des substances nocives comme les plastiques et microplastiques. La prochaine étape consistera à étudier ces déchets et à tirer les leçons de cette étude, en vue de pouvoir éduquer les populations et modifier les comportements. C'est dans ce but que nous avons décidé de travailler en partenariat avec des groupes comme la Trash Team de l'Université de Toronto, ainsi qu'avec l'ensemble de la communauté riveraine, afin de faire en sorte que le havre de Toronto reste propre.

« Au sein de notre laboratoire de l'Université de Toronto, nous constatons que l'on trouve dans nos rivières locales, dans le havre de Toronto et dans le lac Ontario de grands débris de plastique ainsi que des microplastiques, remarque Chelsea Rochman, qui fait partie de la Trash Team de l'Université de Toronto. Ces ordures contaminent les poissons de la région, ainsi que l'eau que nous buvons. Nous avons mis sur pied la Trash Team de l'Université de Toronto en vue de permettre à notre communauté d'acquérir une meilleure connaissance des déchets, mais aussi afin de faciliter la communication des données scientifiques connexes aux personnes qui prennent des décisions concernant notre secteur riverain. Il nous a semblé naturel de travailler en partenariat avec PortsToronto dès le départ, afin d'explorer les possibilités de collaboration susceptibles d'aboutir à l'introduction, dans notre secteur riverain, de technologies permettant de piéger les plastiques polluants avant qu'ils ne contaminent notre lac. PortsToronto nous soutient dans notre mission depuis le premier jour, et nous nous réjouissons de collaborer avec cette organisation à la mise en œuvre de cette fabuleuse initiative, qui va contribuer à faire avancer la prévention de la pollution plastique, mais aussi la recherche et la sensibilisation communautaire. »

Les résultats de la première phase du programme pilote Seabin indiquent que chacune des poubelles des mers installées dans la Marina de l'avant-port collecte généralement deux kilos de déchets en tous genres : débris naturels flottants, gants jetables, bouchons de bouteilles en plastique, mégots de cigarette, morceaux de polystyrène, sacs d'épicerie en plastique, etc. Ces poubelles piègent également des microplastiques, et notamment des pastilles de plastique industrielles.

Ce sont des surfeurs australiens qui, préoccupés par l'ampleur de la pollution plastique dans l'océan, ont inventé en 2014 le dispositif Seabin. Ce dernier monte et descend au rythme des mouvements naturels de l'eau, et capture tous les débris flottants. L'eau de surface est aspirée et passe dans un sac collecteur placé à l'intérieur de la poubelle, qui est équipée d'une pompe à eau submersible pouvant déplacer 25 000 L/h (litres par heure). Cette pompe est directement branchée sur une prise de courant de 110 ou 220 volts. La pompe rejette ensuite l'eau dans le havre, tandis que les ordures et les débris restent piégés dans le sac collecteur, ce qui permet de les éliminer ensuite correctement.

Poralu Marine est le fabricant de Seabin et Water Products & Solutions est le fournisseur officiel en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus sur le programme pilote Seabin de PortsToronto, rendez-vous à l'adresse suivante: portstoronto.com.

À propos de PortsToronto (https://www.portstoronto.com/accueil.aspx)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli 2,8 millions de passagers en 2018; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 11 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

À propos de la Trash Team de l'Université de Toronto (https://rochmanlab.com/trashteam/)

Responsable des activités de sensibilisation du laboratoire Rochman, la Trash Team de l'Université de Toronto est une équipe composée d'étudiants de premier cycle et de cycle supérieur, qui s'efforce de rapprocher les gens et d'enrichir leurs connaissances au sujet des déchets et de la consommation matérielle - tout cela au moyen d'expériences amusantes, créatives et concrètes. La Trash Team de l'Université de Toronto est déterminée à favoriser la communication de l'information scientifique, la mobilisation communautaire, et la mise en œuvre de solutions au problème de la pollution plastique.

À propos de Poralu Marine (www.poralumarine.fr)

Développer des solutions et des produits uniques pour les ports de plaisance est l'activité principale de PORALU MARINE. Sa principale compétence reste la conception, la fabrication et l'installation d' installations portuaires haut de gamme les plus durables sur les mers, les océans, les rivières et les lacs du monde entier. Ses 8 000 projets à travers le monde portent leur label d'innovation jusque dans les moindres détails. La très haute qualité de Poralu a élevé la société au rang de spécialiste des structures en aluminium. Les activités des différentes marques du groupe - Poralu Marine, All Nautica, CEI, Nautiscaphe, Pont Poralu, Rotax - témoignent du renouvellement constant de l'offre de la société et de son attention portée à l'environnement. Poralu Marine innove en permanence, avec le lancement récent de ponts terrestres, de solutions d'ancrage écologiques, de collecteurs de déchets flottants (Seabin), parmi d'autres produits passionnants. Basée à Port (01 France - Siège social) et créée en 1982, Poralu Marine emploie 120 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2016/2017 de 26 M €, dont 80% à l'export.

À propos de Water Products & Solutions, fournisseur exclusif de Seabin en Amerique

Water Products & Solutions est un leader dans les technologies environnementales pour les voies navigables. En avril 2019, nous avons lancé Seabin, un collecteur de déchets révolutionnaire qui capture des bouteilles, des sacs, des emballages, des mégots de cigarette, des billes de polystyrène et des microplastiques de 2 mm seulement. Seabin capture en moyenne 8,5 lb de débris / jour (1,4 tonnes / an). Avec plus de 750 installations à travers le monde et des millions de vues sur Youtube, Seabin est un vrai succès ! Le magazine BusinessInsider l'a également choisi comme l'une des 10 inventions pour sauver la planète. Notre mission se poursuit et nous recherchons en permanence de nouveaux partenaires avec lesquels nous pouvons développer des solutions environnementales innovantes.

SOURCE PortsToronto

Renseignements: Renseignements aux médias : Sarah Sutton, Gestionnaire, Communications et Relations gouvernementales, PortsToronto, Cell. : (647) 298-0544, Courriel : ssutton@portstoronto.com