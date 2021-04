En 2020, le Port de Toronto a permis le transit de plus de deux millions de tonnes de produits en vrac et de marchandises diverses. La ville a donc une fois de plus connu une excellente année pour ce qui est des importations maritimes. Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, le Port a encore bouclé une année faste pour ce qui est des importations d'acier. Il a en outre réceptionné un volume de ciment record par rapport aux chiffres des 16 dernières années, et a assisté à la reprise du transport maritime à courte distance. Tout ceci montre bien qu'il occupe une place cruciale au sein de l'infrastructure économique de Toronto et joue un rôle essentiel dans la circulation des biens.

« La Cérémonie du chapeau de castor est une tradition perpétuée depuis 160 ans au Port de Toronto. Elle souligne l'ouverture annuelle d'un point d'accès maritime essentiel qui permet aux entreprises canadiennes et internationales d'amener des marchandises au cœur de la ville de façon pratique, durable et rentable, a déclaré Geoffrey Wilson, chef de la direction de PortsToronto. Après une année 2020 difficile marquée par la pandémie, nous avançons doucement ensemble sur la voie du retour à la normale, et les traditions comme celle-ci nous rappellent que notre industrie de la navigation maritime fait preuve de résilience depuis longtemps déjà. C'est elle qui a permis de maintenir l'approvisionnement en marchandises de nombreux secteurs clés de la région du Grand Toronto, et elle continuera à le faire tout au long de la saison de navigation de 2021 et de celles qui suivront. »

C'est Hugh Richardson, le premier capitaine du Port de Toronto, qui avait lancé l'idée de cette cérémonie. Son objectif était d'inciter ainsi les navires à livrer des matériaux de construction au port le plus tôt possible chaque année, de façon à ce que la saison de la construction puisse commencer dans cette ville en plein essor qu'était alors Toronto.

Il s'agissait initialement de mettre à l'honneur le premier navire à entrer au port chaque année, mais cette cérémonie traditionnelle annuelle célèbre désormais l'arrivée du premier navire océanique - ou premier « salé » - de la saison. Cette année, cet honneur est revenu au navire à moteur Federal Hudson, qui est arrivé au Port de Toronto avec à son bord 22 741 tonnes de sucre en provenance de Maceio (au Brésil) - une cargaison destinée à la raffinerie Redpath. Cette cérémonie annuelle marque également le début de la saison de navigation 2021.

À propos du Port de Toronto

Depuis 1793, le port de Toronto est pour cette ville une véritable porte sur la voie maritime du Saint-Laurent ainsi que sur les ports maritimes du monde entier. Servant principalement d'installation pour les marchandises en vrac, le port jouit d'un emplacement hors du commun à seulement quelques minutes du centre-ville de Toronto, et permet la livraison de marchandises provenant de pays lointains (Allemagne, Corée du Sud, Chine, Australie, Brésil et autres pays d'Amérique du Sud, etc.) et des États-Unis. PortsToronto gère les mouvements des navires dans le havre, et est également propriétaire des terminaux maritimes 51 et 52, ainsi que du terminal pour navires de croisière du Port de Toronto.

Le Port de Toronto, l'un des ports intérieurs du Canada, se trouve sur la rive nord-ouest du lac Ontario. Situé à quelques minutes du cœur du centre-ville de Toronto, le Port est doté d'un réseau fluide de liaisons intermodales efficientes avec les services de transport routier, ferroviaire et aérien, ce qui en fait une infrastructure économique unique et essentielle. Les marchandises transportées par voie maritime qui ont été débarquées et gérées au Port de Toronto en 2017 ont généré 377,7 millions de dollars d'activité économique et donné du travail à 1 566 personnes en Ontario cette année-là. Le Port accueille également des navires et des passagers du monde entier au terminal pour navires de croisière.

Une visite virtuelle du Port de Toronto vous en apprendra davantage sur l'importance du rôle que joue ce dernier au sein du réseau de transport canadien, ainsi que sur les avantages du transport maritime du point de vue de l'environnement.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, la Marina de l'avant-port (l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada) et le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 12 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

