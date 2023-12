Cette année, Toronto a reçu la visite de 45 navires de croisière - un record pour ce port d'escale urbain très apprécié dans la région des Grands Lacs

TORONTO, le 18 déc. 2023 /CNW/ - PortsToronto vient une fois de plus de boucler une année exceptionnelle au terminal de croisières du Port de Toronto, où 45 bateaux ont débarqué près de 18 000 passagers en 2023. L'industrie des croisières a donc encore connu une saison record dans la région des Grands Lacs.

Le Hanseatic Inspiration et Le Dumont D'Urville de Ponant sont accueillis au port de Toronto pendant la saison des croisières 2023. (Groupe CNW/PortsToronto)

Le Port de Toronto accueille des navires exploités par différentes compagnies de croisières, parmi lesquelles Viking, Hapag-Lloyd, Ponant, Plantours, American Queen et Pearl Seas. Cette année, il a reçu pour la première fois la visite du Viking Polaris et de l'Hanseatic Inspiration, tous deux en voyage inaugural.

Sur les rives du lac Ontario, Toronto est devenue une destination urbaine prisée et un point de départ fort pratique pour les escapades en bateau de croisière dans la région des Grands Lacs, considérés par beaucoup comme des « joyaux préservés » à découvrir. Les passagers qui débarquent au terminal de croisières du Port de Toronto, tout près du cœur du centre-ville de Toronto, n'ont que cinq kilomètres à parcourir pour trouver des boutiques, salles de spectacles, événements sportifs et restaurants dignes d'une ville de classe mondiale. Les voyageurs qui passent par ce port pivot - ou port d'escale- dans le cadre de leur croisière restent passer quelques jours à Toronto, où ils profitent de tout ce que notre ville a à leur offrir.

Particulièrement intéressantes pour les secteurs locaux du tourisme, du divertissement et de l'accueil, les croisières permettent en outre à des voyageurs du monde entier d'atteindre les confins de la région des Grands Lacs, notamment des villes et ports de plus petite taille dans le Nord de l'Ontario - où les dépenses de ces visiteurs représentent un apport appréciable. Dans le cadre de l'initiative Croisière des Grands Lacs, lancée par la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent, il a été établi que l'activité de l'industrie des croisières dans la région des Grands Lacs a généré en 2022 une valeur économique de plus de 120 millions de $ US pour les ports et collectivités de la région1.

Les croisières d'exploration ont le vent en poupe, et l'industrie des croisières dans la région des Grands Lacs a enregistré une augmentation soutenue du nombre de navires et de passagers. PortsToronto s'attend donc à recevoir la visite de nombreux bateaux de croisière en 2024 également.

Regardez une vidéo récapitulative de la saison record 2023 du terminal de croisière du port de Toronto, ici.

Citations

« Je suis ravi de voir le terminal de croisières du Port de Toronto boucler une fois de plus une saison record, durant laquelle il a accueilli les milliers de visiteurs arrivés à Toronto par le pittoresque passage Est. Nous nous réjouissons de permettre aux visiteurs de découvrir Toronto depuis son remarquable secteur riverain, et sommes fiers d'exploiter un réseau de transport qui contribue à assurer la qualité de la desserte et à attirer dans notre ville touristes et investisseurs. »

- RJ Steenstra, président et chef de la direction, PortsToronto

« Du fait du développement du marché des croisières dans la région des Grands Lacs, des visiteurs du monde entier affluent à Toronto, et bon nombre d'entre eux profitent de l'occasion pour s'offrir des sorties gastronomiques, culturelles, récréatives et autres dans les multiples quartiers de la ville. Nous nous attendons à ce que le marché des croisières connaisse une croissance soutenue qui contribuera au dynamisme de l'économie touristique. »

- Andrew Weir, vice-président directeur de Destination Toronto.

À propos de l'industrie des croisières à Toronto

Sur les rives du lac Ontario, Toronto est devenue une destination urbaine prisée et un point de départ fort pratique pour les escapades en bateau de croisière dans la région des Grands Lacs, considérés par beaucoup comme des « joyaux préservés » à découvrir. Les passagers qui débarquent au terminal de croisières du Port de Toronto, tout près du cœur du centre-ville de Toronto, n'ont que cinq kilomètres à parcourir pour trouver des boutiques, salles de spectacles, événements sportifs et restaurants dignes d'une ville de classe mondiale.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le port maritime de Toronto, dont les activités s'étendent à différents secteurs, parmi lesquels le transport maritime, les services de fret, la production audiovisuelle et les croisières. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 14 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

1 Record-Breaking Year for Great Lakes Cruising, Croisière des Grands Lacs, juin 2022.

SOURCE PortsToronto

Renseignements: Jessica Pellerin, Gestionnaire, Relations avec les médias et relations publiques, PortsToronto, Tél. cell. : (647) 298-0585, Adresse courriel : [email protected]