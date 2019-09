Portrait statistique de la jeunesse québécoise : tendances des 20 dernières années

MONTRÉAL, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de la statistique du Québec publie aujourd'hui l'édition 2019 du Regard statistique sur la jeunesse. Cette publication présente un portrait de la situation des jeunes de 15 à 29 ans et de son évolution au cours des 20 dernières années sur le plan de la démographie, de l'emploi, de l'éducation, de la santé, de la citoyenneté, de l'entrepreneuriat et des conditions économiques.

S'appuyant sur plusieurs sources de données, ce portrait rassemble plus d'une centaine de tableaux et de figures qui dégagent les grandes tendances ayant touché les jeunes Québécois au cours des deux dernières décennies. Cette publication est une référence statistique pour tous ceux intéressés par la jeunesse. En voici quelques faits saillants.

Démographie

La part des 15 à 29 ans dans la population totale est en diminution:

Bien que le nombre total des jeunes de 15 à 29 ans soit stable depuis 20 ans (autour de 1,5 million), leur poids démographique dans la population totale est passé de 20 % en 1996 à 18 % en 2018.

Emploi

La présence des jeunes de 15 à 29 ans sur le marché du travail s'est renforcée au cours des 20 dernières années. De 1998 à 2018 :

leur taux d'emploi est passé de 57 % à 70 %; en regard de la scolarité, la hausse la plus forte est observée chez les jeunes sans diplôme d'études secondaires (de 34 % à 47 %);

leur taux de chômage a diminué de moitié, passant de 14 % à 7 %;

les étudiants à temps plein âgés de 15 à 29 ans sont plus nombreux à travailler pendant leurs études. Leur proportion dans la population de cette tranche d'âge est passée de 29 % à 47 %;

la proportion de jeunes n'étant ni au travail, ni aux études, ni en formation a reculé de façon importante, passant de 16 % à 9 %.

Conditions économiques

Tout comme dans l'ensemble de la population, la situation économique des jeunes s'est améliorée :

Chez les jeunes de 15 à 29 ans, le taux de faible revenu a diminué entre 2006 et 2016, passant de 16 % à 11 %. La situation est semblable chez la population âgée de 30 ans et plus (12 % en 2006 contre 8 % en 2016).

2016, passant de 16 % à 11 %. La situation est semblable chez la population âgée de 30 ans et plus (12 % en 2006 contre 8 % en 2016). Le nombre d'adultes de moins de 30 ans qui sont prestataires des programmes d'assistance sociale a diminué de 38 % entre mars 2001 et mars 2019, passant d'environ 84 660 à 52 330.

Éducation

La scolarité des jeunes s'est généralement améliorée.

Le taux de décrochage chez les jeunes du secondaire est en diminution : en 2002, 22 % des élèves sortants du secondaire n'avaient pas obtenu de diplôme ni de qualification et n'étaient pas inscrits dans le système scolaire l'année suivante; en 2016, cette proportion a diminué à 13 %.

De plus en plus d'élèves québécois obtiennent un premier diplôme ou une première qualification avant l'âge de 20 ans. Entre la cohorte d'élèves entrés au secondaire en 1990 et celle d'élèves entrés en 2010, le taux de diplomation et de qualification après 7 ans est passé de 74 % à 81 %.

Entre ces deux mêmes cohortes, le taux de diplomation ou de qualification dans le délai attendu, soit 5 ans après leur entrée au secondaire, est passé de 61 % à 69 %.

La proportion des 25 à 34 ans ayant obtenu un baccalauréat ou un diplôme universitaire de niveau supérieur est passée de 22 % en 1998 à 35 % en 2018. Plus particulièrement, elle est passée de 23 % à 42 % chez les femmes et de 22 % à 29 % chez les hommes.

Santé

L'évolution de l'état général de santé des jeunes montre un portrait mitigé :

Entre 2008 et 2015, la proportion de jeunes de 15 à 29 ans qui se situent au niveau élevé de l'indice de détresse psychologique a augmenté, passant de 25 % à 35 %.

2015, la proportion de jeunes de 15 à 29 ans qui se situent au niveau élevé de l'indice de détresse psychologique a augmenté, passant de 25 % à 35 %. Depuis 2008, les taux d'obésité et d'embonpoint chez les 15-29 ans sont demeurés relativement stables. En 2018, ils étaient respectivement de 10 % et de 22 %.

La proportion de jeunes qui ont consommé du cannabis a augmenté chez les jeunes de 15 à 29 ans entre 2008 et 2014-2015, passant de 32 % à 36 %.

À propos du Regard statistique sur la jeunesse

Cette édition actualisée du Regard statistique sur la jeunesse a été réalisée grâce à la contribution financière du Secrétariat à la jeunesse (SAJ) avec la collaboration de nombreux ministères et organismes. Ce portrait des jeunes âgés de 15 à 29 ans servira notamment à alimenter les réflexions quant à l'élaboration du nouveau plan pour la jeunesse 2021-2026 découlant de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Les résultats sont présentés selon différentes caractéristiques sociodémographiques et des informations portant sur la situation des jeunes dans les régions administratives sont fournies, principalement dans les annexes de la publication.

Le rapport complet est disponible sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Institut de la statistique du Québec

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : cid@stat.gouv.qc.ca

Site Web de l'Institut : www.stat.gouv.qc.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec

Related Links

www.stat.gouv.qc.ca