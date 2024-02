Portrait du télétravail au Québec : plus du tiers des personnes en emploi télétravaillent, mais cette proportion varie selon les régions

QUÉBEC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - En 2022, au Québec, environ 35 % de la main-d'œuvre a fait du télétravail, la majorité en mode hybride. Près de 40 % des travailleuses ont indiqué avoir fait du télétravail comparativement à environ 31 % des travailleurs. C'est entre autres ce que révèle le bulletin Portrait du télétravail au Québec en 2022 : un phénomène à géométrie variable diffusé par l'Institut de la statistique du Québec aujourd'hui.

Qui sont ceux et celles qui télétravaillent en plus grande proportion en 2022?

De façon générale, les groupes qui ont pratiqué le télétravail en plus grande proportion sont :

les personnes de 25 à 54 ans (40 %);

les personnes possédant une formation universitaire (58 %);

les personnes occupant un emploi dans la finance, les assurances, l'immobilier (75 %), dans les services professionnels, scientifiques et techniques (73 %) et dans l'administration publique (65 %).

Le télétravail est particulièrement répandu chez les gestionnaires et chez les personnes ayant un emploi professionnel, de même que chez celles ayant une rémunération élevée.

Montréal et l'Outaouais sont les régions où le taux de télétravail est le plus élevé

On note des taux de télétravail de l'ordre de 45 % dans les régions de l'Outaouais et de Montréal, et de près de 40 % dans la région de la Capitale-Nationale. En comparaison, ce taux est de 20 % ou moins en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Bas-Saint-Laurent, au Centre-du-Québec, en Abitibi-Témiscamingue, et dans le regroupement de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.

Sans surprise, les régions où on trouve une forte proportion d'industries du domaine des services (régions urbaines) ont des taux de télétravail plus élevés que celles où on trouve plutôt des industries de la fabrication ou des ressources naturelles (régions ressources et manufacturières).

Plus de télétravail en Ontario qu'au Québec

En 2022, le taux de télétravail observé au Québec (34,6 %) était inférieur à celui observé en Ontario (39,1 %). L'écart entre le Québec et l'Ontario peut s'expliquer en partie par le grand nombre de personnes en emploi dans l'administration fédérale dans la région d'Ottawa et par des différences sur le plan de la composition industrielle.

Le taux de télétravail demeure toutefois plus élevé au Québec qu'en Alberta (30,8 %) ou qu'ailleurs au Canada (25,9 %), encore une fois à cause des différences dans la répartition de l'emploi entre les industries.

Que souhaitent les personnes en emploi?

Dans tous les groupes et les milieux de travail analysés, on compte plus de personnes qui préféraient le télétravail au travail en présentiel que de personnes qui avaient fait du télétravail. C'est le cas notamment chez :

les femmes;

les personnes âgées de 25 à 44 ans;

les personnes ayant une formation postsecondaire ou plus;

les personnes ayant un emploi à temps plein;

les personnes travaillant dans un établissement de moins de 100 personnes.

