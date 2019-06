Portrait des salaires et de la rémunération globale dans les entreprises de 200 employés et plus au Québec en 2018

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de la statistique du Québec diffuse aujourd'hui les Résultats de l'Enquête sur la rémunération globale au Québec pour la collecte 2018. Cette publication fournit des données détaillées sur les salaires, les heures normales de travail, les échelles salariales et la rémunération globale pour 200 professions.

Dans l'ensemble, le salaire annuel moyen des employés permanents à temps plein dans les entreprises de 200 employés et plus au Québec en 2018 est de 64 308 $, la rémunération globale par heure travaillée de 48,43 $ et la semaine normale de travail, de 37,4 heures.

Ces informations sont aussi présentées selon la formation requise (niveau de compétence) pour occuper une profession. Par exemple, le salaire annuel moyen pour les professions ne nécessitant habituellement qu'une formation en cours d'emploi est de 40 330 $, alors que celui des gestionnaires est de 101 955 $.

Salaire annuel moyen et rémunération globale par heure travaillée selon le niveau de compétence1, entreprises de 200 employés et plus, Québec, 2018 Niveau de compétence Salaire annuel

moyen ($) Heures normales

de travail (h) Rémunération

globale ($/h) Ensemble 64 308 37,4 48,43 Gestion 101 955 37,4 75,27 Formation universitaire 80 608 36,2 63,66 Formation collégiale 60 237 37,5 45,64 Formation de niveau secondaire 46 116 38,4 33,66 Formation en cours d'emploi 40 330 38,7 29,02 1. Selon la Classification nationale des professions (CNP).

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la rémunération globale au Québec - Collecte 2018.

Le rapport présente également des résultats selon 13 ventilations, par exemple selon le secteur d'appartenance : secteur privé, selon la taille de l'entreprise et la syndicalisation, et secteur public avec ses sous-secteurs.

L'Enquête sur la rémunération globale au Québec en bref Au total, 270 entreprises ont participé à l'édition 2018 : 198 entreprises du secteur privé et 72 du secteur public. La population visée par l'enquête compte 1 008 400 employés permanents à temps plein, ce qui représente environ 37 % de l'ensemble des employés permanents à temps plein du Québec. Le rapport d'enquête diffuse des données pour environ 200 emplois de la Classification nationale des professions (classification normalisée au Canada pour la diffusion des données sur le marché du travail). L'Enquête sur la rémunération globale au Québec sert également de base pour la réalisation du rapport Rémunération des salariés - État et évolution comparés, qui présente une comparaison de la rémunération globale des salariés de l'administration québécoise avec les autres salariés québécois sur la base d'un panier d'emplois repères représentatifs. L'édition 2018 de ce rapport a été diffusée le 29 novembre 2018.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

