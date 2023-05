QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Quel est le poids démographique des personnes aînées au Québec? Dans quelle proportion travaillent-elles à temps plein ou à temps partiel? Sont-elles satisfaites de leur vie sociale? Combien s'impliquent en politique? Voilà quelques questions auxquelles répond le Portrait des personnes aînées au Québec diffusé aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec. La publication contient une multitude d'indicateurs touchant à la démographie, aux conditions de vie matérielles, au travail, à la retraite, au mode de vie, à la santé et au bien-être, ainsi qu'à la participation sociale des aînés.

Les statistiques présentées dans le portrait proviennent de différentes sources. Au moment où la publication a été rédigée, il s'agissait des dernières données disponibles. Pour savoir sur quelle année porte chacune des statistiques, consultez la publication.

Démographie : la proportion d'hommes aînés augmente

C'est connu, le poids démographique des personnes aînées au Québec est en croissance. En 2021, on comptait 1,75 million de personnes de 65 ans et plus au Québec, soit 20 % de l'ensemble de la population. Cette part était de 7 % en 1971 et devrait passer à 26 % en 2041 selon les projections démographiques de l'Institut.

En raison d'une augmentation plus rapide de l'espérance de vie chez les hommes que chez les femmes, la proportion de femmes parmi les personnes aînées diminue au fil du temps. Celle-ci était de 59 % en 2001 et de 54 % en 2021, et devrait s'établir à 52 % en 2041.

Travail et retraite : une majorité travaille à temps plein

Il y a 170 600 travailleurs et travailleuses âgés de 65 ans et plus au Québec en 2021, ce qui représente 4,0 % des personnes en emploi. En 2005, cette part était de 1,5 %. Le taux d'emploi des personnes de 65 à 69 ans a constamment augmenté entre 2005 et 2021, passant de 16 % à 25 % chez les hommes et de 9 % à 16 % chez les femmes.

La majorité des personnes aînées en emploi (56 %) travaillent à temps plein. C'est chez les 65 ans et plus qu'on observe la plus forte proportion de travailleurs et de travailleuses autonomes parmi les personnes en emploi, soit 37 %. Cette proportion est de 20 % ou moins chez les groupes plus jeunes.

Conditions de vie matérielles : 16 % des aînés en ménage privé vivent dans un logement non abordable

Le revenu médian individuel après impôt des personnes aînées est de 27 900 $ en 2020, soit 34 200 $ pour les hommes et 24 100 $ pour les femmes.

Parmi les personnes en ménage privé, c'est chez les personnes aînées qu'on observe la plus forte proportion de personnes occupant un logement non abordable, soit 16 %. Cette proportion est de 11 % ou moins pour les groupes plus jeunes.

Parmi les personnes aînées en ménage privé, les hommes sont plus susceptibles de faire partie d'un ménage propriétaire de son logement que les femmes (73 % c. 65 %).

Santé et bien-être : quatre aînés sur cinq se perçoivent comme en bonne santé

Les trois quarts des personnes aînées souffrent d'au moins une maladie chronique (ex. : arthrite, diabète, maladie cardiaque, asthme). Malgré cela, environ 93 % déclarent n'avoir aucune incapacité dans leurs activités de la vie quotidienne, ou avoir une incapacité légère, et 81 % se perçoivent comme en bonne, très bonne, ou excellente santé.

Près de 17 % des personnes aînées ont reçu de l'aide à domicile de la part de proches au cours de l'année, et 8 % ont eu recours à au moins un service de soutien communautaire.

Près de 44 % des personnes aînées sont très satisfaites de leur vie sociale, une proportion plus élevée que chez les personnes plus jeunes (entre 27 % et 35 %).

À noter : les données sur la santé et le bien-être excluent les personnes vivant en établissement institutionnel.

Participation sociale : les personnes aînées ont les plus hauts taux de participation aux élections

Depuis le début des années 2000, le groupe des 65 à 74 ans enregistre les plus hauts taux de participation aux élections, que ce soit au provincial ou au fédéral.

La proportion de personnes aînées parmi les personnes élues au palier municipal augmente au fil du temps. Les personnes de 65 ans et plus représentaient le tiers des personnes élues à titre de maire ou de mairesse en 2021; cette proportion était de 12 % en 2005. Il en va de même pour les personnes élues comme conseillères municipales ou conseillers municipaux : la part des personnes de 65 ans et plus s'élevait à 21 % en 2021, alors qu'elle était de 8 % en 2005. Les femmes sont de plus en plus présentes parmi les personnes aînées élues au municipal.

Le saviez-vous?

Environ 15 % des personnes aînées sont immigrantes.

Les trois quarts ont de petits-enfants.

Le nombre annuel d'heures consacrées au bénévolat par les personnes aînées correspond à 131 400 emplois à temps plein.

Environ 22 % des titulaires d'un permis de conduire sont des personnes aînées.

La moitié des personnes aînées qui naviguent sur Internet utilisent les réseaux sociaux.

Près de 2 femmes aînées sur 10 lisent au moins un livre chaque semaine.

Lire les faits saillants

Lire le portrait complet

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec