QUÉBEC, le 24 avril 2025 /CNW/ - En 2024, environ 40 % de la main-d'œuvre salariée occupent un emploi syndiqué au Québec, soit un taux semblable à celui observé 20 ans plus tôt. Le taux de couverture syndicale s'établit à environ 38 % chez les hommes et à environ 41 % chez les femmes. Sur une période 20 ans, le taux de couverture syndicale a augmenté chez les femmes (environ 3 points de pourcentage), mais a diminué chez les hommes (environ 3,5 points).

C'est ce qu'on apprend dans le Portrait de l'emploi syndiqué et non syndiqué au Québec diffusé par l'Institut de la statistique du Québec.

Taux de couverture syndicale selon le genre, Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Taux de couverture syndicale dans les industries

De 2004 à 2024, seule l'industrie de la fabrication a connu une baisse significative du taux de couverture syndicale, qui est passé de 40,3 % à 29,4 %.

En 2024, certaines industries ont des taux de couverture syndicale plus élevés que la moyenne de l'ensemble des industries, il s'agit entre autres :

des administrations publiques (81,6 %);

des services d'enseignement (81,0 %);

des services publics (73,9 %);

des soins de santé et de l'assistance sociale (65,0 %);

de la construction (59,0 %).

D'autres industries ont des taux inférieurs à la moyenne de l'ensemble, c'est le cas notamment :

de la fabrication (29,4 %);

du commerce (16,1 %);

de l'hébergement et des services de restauration (9,0 %);

des services professionnels, scientifiques et techniques (7,4 %).

Augmentation plus importante de la rémunération horaire dans les emplois non syndiqués que dans les emplois syndiqués

En 2024, la rémunération horaire moyenne dans les emplois syndiqués s'établit à environ 35 $ et celle dans les emplois non syndiqués, à environ 33 $. Par rapport à 2004, la rémunération horaire dans les emplois non syndiqués s'est accrue d'environ 100 %, alors que celle dans les emplois syndiqués a connu une croissance d'environ 73 %. L'écart de rémunération horaire entre les deux groupes a diminué, passant de 19 % en 2004 à environ 7 % en 2024.

Couverture d'avantages sociaux plus fréquente dans les emplois syndiqués

En 2024, la part des personnes ayant déclaré bénéficier d'un régime de pension offert par l'employeur est plus élevée dans les emplois syndiqués que dans les emplois non syndiqués (83 % c. 39 %).

Les personnes syndiquées ont aussi davantage accès à des congés annuels payés (89 % c. 73 %) et à des congés de maladie payés par l'employeur (84 % c. 62 %).

La présence d'une assurance-invalidité est plus fréquente dans les milieux syndiqués que dans les milieux non syndiqués (77 % c. 46 %). C'est le cas également de l'assurance pour soins médicaux ou dentaires (77 % c. 50 %).

