Le bilan démographique du Québec en 2024 : un accroissement migratoire qui demeure élevé, un creux historique pour la fécondité

QUÉBEC, le 8 mai 2025 /CNW/ - La population du Québec a augmenté de 155 300 personnes en 2024, pour se situer à 9,11 millions au 1er janvier 2025. Cette croissance est inférieure à la hausse record de 193 400 personnes qu'a connue le Québec en 2023, mais elle demeure l'une des plus élevées jamais enregistrées.

Accroissement démographique, Québec, 1972-2024 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Indice synthétique de fécondité, Québec, 1970-2024 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Les migrations internationales, et plus spécifiquement l'immigration temporaire, ont de nouveau été le moteur de cette forte croissance démographique. En revanche, la fécondité est descendue au niveau le plus bas jamais atteint, et les décès ont surpassé les naissances. Ces faits saillants sont tirés du Bilan démographique du Québec, publié aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les migrations internationales restent une source de forte croissance, malgré un ralentissement

Après deux années de forte hausse, le solde migratoire international, qui tient compte de l'immigration permanente et temporaire, a diminué au Québec en 2024. Les migrations internationales ont ajouté 158 600 personnes à la population, ce qui est inférieur au sommet de 200 300 personnes atteint en 2023. L'accroissement migratoire de 2024 demeure toutefois plus important que tous ceux enregistrés avant 2023.

Pour une troisième année consécutive, l'immigration temporaire a été la principale source de gains migratoires. Le Québec a connu une augmentation de 103 700 résidents non permanents (RNP) en 2024, ces derniers étant principalement des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants internationaux et des demandeurs d'asile. La croissance du nombre de RNP a toutefois été moindre qu'en 2023 (152 100), d'où la baisse du solde migratoire international. Le nombre de RNP a continué d'augmenter fortement dans les premiers mois de 2024, mais leur croissance a été freinée et est revenue à des niveaux prépandémiques en fin d'année.

Parallèlement, le Québec a accueilli 59 500 personnes immigrantes à titre de résidents permanents, soit un peu plus qu'en 2023 (52 800). Près de la moitié (48 %) des immigrants permanents admis au Québec en 2024 ont préalablement eu un statut de RNP.

Près de 617 000 résidents non permanents étaient présents au Québec au début de 2025

La forte augmentation du nombre de RNP au cours des dernières années porte leur effectif total à 616 600 personnes au Québec au 1er janvier 2025. Au Québec comme ailleurs au Canada, les travailleurs étrangers temporaires constituent le groupe de RNP le plus nombreux :

Travailleurs étrangers temporaires : 273 500 (44 %)

Demandeurs d'asile : 181 100 (29 %)

Étudiants internationaux : 71 100 (12 %)

Titulaires de permis de travail et d'études : 59 800 (10 %)

Autres types de RNP : 31 000 (5 %)

Le Québec se distingue du fait qu'elle est la province où les demandeurs d'asile sont le plus fortement représentés, et celle où les étudiants internationaux le sont le moins. Il en résulte que selon l'estimation au 1er janvier 2025, le Québec compterait 40 % des demandeurs d'asile présents au Canada, 19 % des travailleurs temporaires et 12 % des étudiants internationaux.

Plus de décès que de naissances

En 2024, 77 400 bébés sont nés au Québec. Ce nombre n'est que légèrement inférieur aux 77 950 naissances de 2023, mais il marque la poursuite de la tendance à la baisse des naissances amorcée il y a une dizaine d'années. Le nombre de décès est pour sa part estimé à 78 800 en 2024, en hausse par rapport à 2023 (77 550). Le surplus de décès par rapport aux naissances équivaut à une perte nette de - 1 400 personnes. L'accroissement dit naturel (les naissances moins les décès) n'avait été que faiblement positif au cours des années précédentes et on s'attendait à ce que les décès finissent par surpasser les naissances.

Un creux historique pour la fécondité

L'indice de fécondité s'établit à 1,33 enfant par femme en 2024, ce qui correspond à un creux historique au Québec. Le précédent creux avait été enregistré en 1987; l'indice était alors descendu à 1,36 enfant par femme.

Cette baisse de la fécondité n'est pas unique au Québec. Elle s'observe également au Canada et dans plusieurs autres pays. La fécondité du Québec demeure supérieure à celle de la majorité des autres provinces canadiennes, et se situe dans la moyenne des pays développés.

Les gains d'espérance de vie s'essoufflent, comme dans de nombreux pays

L'espérance de vie de la population québécoise s'élève à 82,7 ans en 2024. Les femmes peuvent espérer vivre jusqu'à 84,4 ans et les hommes, jusqu'à 80,9 ans, selon la mortalité de la dernière année. Ces niveaux sont sensiblement les mêmes qu'en 2016.

Après des décennies de hausse, les gains d'espérance de vie montrent ainsi des signes d'essoufflement, une tendance également observée dans de nombreux pays. Malgré une certaine stagnation, l'espérance de vie du Québec reste parmi les plus élevées au monde. Elle est inférieure à celle de certains pays comme le Japon, mais largement supérieure à celle d'autres pays comme les États-Unis. Elle est également plus élevée que celle du reste du Canada.

Des pertes migratoires au profit des autres provinces parmi les plus faibles jamais enregistrées

Les pertes migratoires du Québec avec le reste du Canada sont estimées à - 1 900 personnes en 2024. Elles ont rarement été d'aussi faible d'ampleur au cours des dernières décennies. Le déficit a grandement diminué depuis le milieu des années 2010, où il atteignait environ - 14 000 personnes annuellement.

