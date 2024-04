Portrait démographique de la diversité au Québec : différences entre les femmes et les hommes

QUÉBEC, le 29 avril 2024 /CNW/ - Quelle est la proportion de femmes et d'hommes issus de minorités visibles? Combien de femmes et d'hommes sont transgenres ou non binaires? Quelles sont les différences entre les femmes immigrantes et les hommes immigrants? De nouveaux indicateurs démographiques ont été ajoutés à la Vitrine statistique sur l'égalité entre les femmes et les hommes qui résulte d'un partenariat entre le Secrétariat à la condition féminine et l'Institut de la statistique du Québec.

Personnes de minorités de genre

Selon le plus récent recensement de la population (2021), on comptait au Québec 9 865 personnes transgenres (0,14 % de la population de 15 ans et plus), dont 5 160 femmes (52,3 %) et 4 705 hommes (47,7 %). Par ailleurs, on comptait 6 360 personnes non binaires (0,09 %) (voir les définitions liées à la diversité de genre).

Personnes de minorités sexuelles

En 2018, les femmes de minorités sexuelles (lesbiennes ou gaies, bisexuelles, pansexuelles ou d'une autre orientation non hétérosexuelle) représentaient environ 3,1 % de l'ensemble des femmes au Québec. La proportion de personnes de minorités sexuelles était similaire chez les hommes, soit de 3,4 %.

Sur un total de 229 000 personnes de minorités sexuelles, on comptait environ 110 000 femmes (48 %) et 118 000 hommes (52 %). Plus spécifiquement, les femmes représentaient 32 % des personnes lesbiennes ou gaies et 65 % des personnes bisexuelles, pansexuelles ou d'une autre orientation non hétérosexuelle.

Personnes immigrantes

En 2021, en excluant les personnes résidentes non permanentes, les femmes immigrantes représentaient 14,9 % de l'ensemble des femmes au Québec. La proportion de personnes immigrantes était légèrement plus faible chez les hommes (14,3 %).

La part des personnes immigrantes issues de l'immigration économique était plus faible chez les femmes que chez les hommes (51,3 % c. 58,4 %). Davantage d'hommes avaient été admis à titre de demandeur principal (32,4 % c. 20,3 %), alors que plus de femmes avaient été reçues à titre de demandeuses secondaires, soit à titre de conjointe ou de personne à charge d'un demandeur principal (31,0 % c. 25,9 %).

Les femmes immigrantes étaient en proportion plus nombreuses que les hommes immigrants à avoir été parrainées par un membre de la famille (30,9 % c. 22,1 %). En revanche, les femmes immigrantes étaient proportionnellement moins nombreuses que les hommes immigrants parmi les personnes reconnues comme réfugiées (16,3 % c. 18,1 %).

Personnes issues de minorités visibles

En 2021, les femmes appartenant à une minorité visible représentaient 16,2 % de l'ensemble des femmes au Québec. Cette proportion est semblable à celle observée chez les hommes (16,0 %).

Comparativement à leur poids dans l'ensemble de la population issue de minorités visibles (50,6 %), les femmes étaient surreprésentées parmi les personnes japonaises (58,8 %), philippines (57,0 %) et chinoises (55,4 %). À l'inverse, elles étaient sous-représentées parmi les personnes sud-asiatiques (47,5 %) et arabes (47,5 %).

Personnes ayant une incapacité

En 2017, au Québec, environ 18 % des femmes âgées de 15 ans et plus avaient une incapacité, comparativement à 14 % des hommes. Les femmes étaient proportionnellement plus nombreuses que les hommes à avoir une incapacité modérée, grave ou très grave.

Les femmes étaient proportionnellement plus nombreuses que les hommes à avoir une incapacité en lien avec :

la vision (4 % c. 3 %);





la mobilité (8 % c. 5 %);





la flexibilité (7 % c. 6 %);





la dextérité (3 % c. 2 %);





la douleur (12 % c. 8 %);





la santé mentale (5 % c. 4 %).

Les hommes étaient pour leur part plus susceptibles d'avoir une incapacité liée à l'audition ou au développement.

Des résultats faisant état de la structure par âge de plusieurs sous-groupes de population sont aussi présentés dans la vitrine statistique sur l'égalité entre les femmes et les hommes.

À propos de la vitrine La Vitrine résulte d'un partenariat entre le Secrétariat à la condition féminine et l'Institut de la statistique du Québec, et fait partie des actions mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027. Cette vitrine est mise à jour périodiquement pour permettre de suivre l'évolution de l'égalité au Québec en continu.

Depuis 25 ans, l'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

SOURCE Institut de la statistique du Québec