Parution de l'édition 2025 du guide - Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans

QUÉBEC et MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - L'Institut national de santé publique du Québec est fier de vous présenter l'édition 2025 du guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans, en version imprimée et en ligne. Cette référence incontournable est offerte gratuitement à tous les nouveaux et futurs parents du Québec, depuis plus de 40 ans. C'est un privilège pour l'Institut de les accompagner dans la grande aventure de la parentalité.

L'arrivée d'un enfant transforme profondément la vie des parents, les plongeant dans une expérience à la fois magique et exigeante. Entre moments de bonheur intenses et défis quotidiens, les nouveaux parents ont besoin d'informations fiables, d'encouragements, d'exemples concrets et de conseils pratiques pour les accompagner.

Une édition 2025, parce que les connaissances évoluent!

Mis à jour annuellement, le guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans regroupe des informations justes et claires, basées sur les données scientifiques et l'expérience de plusieurs professionnelles et professionnels de la santé du Québec.

Cette année, l'environnement est à l'honneur! Une rubrique entièrement dédiée à l'environnement a été incluse. Faire attention à l'environnement en famille mentionne quelques gestes que peuvent poser les parents pour contribuer à protéger l'environnement. Une rubrique sur le transport collectif a été intégrée et des mentions concernant les choix favorables à la protection de l'environnement ont été ajoutées (par exemple : alimentaire, de consommation). De plus, les pages du guide sont imprimées sur du papier composé de matériaux recyclés et provenant de forêts bien gérées.

La section Bébé propose notamment une mise à jour et une refonte de la section sur le développement de l'enfant. Plus précisément, des informations en lien avec le tempérament de l'enfant, la relation parent-enfant et l'encadrement à offrir aux tout-petits. Les rubriques sur le jeu, la lecture et l'usage des écrans ont également été revues. Toujours dans cette section, plusieurs trucs et astuces pour prévenir ou réduire la tête plate ont été ajoutés à la rubrique Prévention de la tête plate.

Dans la section Santé, les informations sur les modalités de la vaccination et celles relatives au calendrier de vaccination ont été mises à jour et simplifiées. Le nouveau traitement préventif contre le virus respiratoire syncytial (VRS) a été ajouté.

Quoi de neuf? : un outil pour les intervenantes et les intervenants

Les changements de contenu effectués sont annoncés dans le document Quoi de neuf? Ce document vise à répondre aux besoins des professionnelles et professionnels de la santé et de les informer en temps opportun des changements apportés au guide. Les pages modifiées se retrouvent à la fin de ce document.

L'édition 2025 du guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans est disponible en français et en anglais.

SOURCE Institut national de santé publique du Québec

Pour information : Institut national de santé publique du Québec, [email protected]