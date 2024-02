Portrait 2024 des comportements suicidaires : Malgré la stabilité, des préoccupations demeurent

QUÉBEC et MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Après le sommet de 22,1 par 100 000 personnes en 1999 et sa diminution progressive par la suite, le taux de suicide se stabilise au Québec. Tel est le constat livré dans Les comportements suicidaires au Québec : portrait 2024, produit par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Les données de 2021 font état de 12 suicides par 100 000 personnes dans l'ensemble de la population, soit 1 031 décès (taux ajusté de suicide). Par ailleurs, les données provisoires du Bureau du coroner indiquent qu'on ne prévoit pas de baisse en 2022 avec un taux estimé pour le moment à 12,7 par 100 000 personnes (résultats compilés par le Bureau du coroner du Québec au 8 décembre 2023).

La conseillère scientifique à l'INSPQ et autrice du rapport, Pascale Levesque, commente ainsi ces statistiques : « L'ensemble de ces constats renforce l'importance de poursuivre les efforts concertés en prévention du suicide, notamment grâce à la nouvelle Stratégie nationale de prévention du suicide lancée en mai 2022. Les disparités entre les sexes et les groupes d'âge révèlent également des besoins spécifiques. »

Taux d'hospitalisation élevé chez les jeunes femmes

La tendance soulevée dans le rapport de l'an dernier se maintient. Les filles et les femmes de 10 à 34 ans se sont retrouvées plus souvent aux urgences pour des tentatives de suicide ou des idées suicidaires. Elles présentaient également un taux particulièrement élevé d'hospitalisations attribuables aux tentatives de suicide.

Les hommes, toujours à haut risque de suicide

Les hommes demeurent les plus touchés par le suicide. Si leur situation s'est améliorée comparativement à la fin des années 1990, leur taux s'élevait à 18,6 par 100 000 personnes en 2021 et à 19,4 par 100 000 personnes selon les données de 2022.

Situation préoccupante pour les gens d'âge mûr

Tant les femmes que les hommes de 50 à 64 ans affichent un taux préoccupant de suicide. Chez les femmes, il a légèrement oscillé de 7,9 en 2021 à 8,4 par 100 000 personnes en 2022. Il s'avère plus de trois fois supérieur chez les hommes de cette tranche d'âge, variant de 25,2 en 2021 à 29,6 personnes en 2022. Le taux de suicide des hommes de 50 à 64 ans constitue d'ailleurs le plus élevé, toutes catégories confondues.

Étude exploratoire sur les antécédents suicidaires

« Avec l'exploration des bases de données disponibles à l'INSPQ, de nouvelles variables peuvent être validées et utilisées pour mieux saisir diverses réalités en lien avec le suicide », explique Pascale Levesque. Ainsi, on peut apprendre que parmi une cohorte de personnes identifiées dans les bases de données médico-administratives avec des antécédents suicidaires, 16,7 % ont été réhospitalisées au moins une fois en raison d'une tentative de suicide, tandis que 2,5 % ont mis fin à leur vie au cours d'une période de 5 ans. En comparaison, ces proportions atteignaient respectivement de 0,9 % et 0,2 % chez les individus qui n'ont pas été identifiés avec de tels antécédents.

Pour en savoir plus :

Les comportements suicidaires au Québec : portrait 2024

Besoin d'aide?

Si vous pensez au suicide ou vous vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7.

Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 535353

Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca

À propos de l'Institut

Créé en 1998, l'Institut national de santé publique du Québec est aujourd'hui le premier centre d'expertise et de référence en matière de santé publique au Québec. Il produit notamment des connaissances scientifiques qui éclairent et facilitent la prise de décision de tous les responsables de santé publique, tout en favorisant l'optimisation des pratiques de santé publique et la compréhension des déterminants de la santé chez les autres acteurs de la vie collective. Il s'assure aussi que sa production scientifique soit relayée par des activités de transfert de connaissances tant pour ses partenaires que pour la population en général.

SOURCE Institut national de santé publique du Québec

Renseignements: Pour information : Institut national de santé publique du Québec, [email protected], 1 866 457-4627