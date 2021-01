Portes ouvertes virtuelles : l'UQAM se dévoile le 9 février prochain

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) tiendra une deuxième édition virtuelle de ses Portes ouvertes lors de la journée du 9 février. Toutes les conditions seront réunies pour permettre aux futurs étudiants de vivre une expérience enrichissante comme si l'Université les recevait à la maison.

Avec plus de 300 programmes d'études pertinents, actuels et audacieux offerts par l'UQAM, il peut s'avérer difficile de faire un choix. Les Portes ouvertes sont l'occasion idéale pour les candidats de rencontrer des membres de la communauté de l'UQAM qui faciliteront leur réflexion en vue d'un choix de carrière. Le corps enseignant, la communauté étudiante, les personnes diplômées et les membres du personnel de l'Université pourront répondre aux questions et préoccupations des futurs candidats. Les candidats pourront ainsi se rapprocher de leurs ambitions, même à distance!

En plus de toute l'information disponible sur les programmes d'études de 1er, 2e et 3e cycles, les futurs étudiants découvriront le dynamisme des activités de recherche, les critères d'admission aux programmes, l'accès à l'aide financière et les différents services offerts en soutien aux étudiants. Les candidats auront la possibilité de participer à près d'une centaine d'activités, notamment à des salons de discussion, des séances individuelles, des webinaires et des séances de clavardage. Nouvelles fonctionnalités : les participants pourront créer un parcours personnalisé et ajouter des activités à leurs favoris pour faciliter leur expérience.

Nouveaux programmes à découvrir

Fidèle à elle-même, l'UQAM offre des programmes avant-gardistes qui répondent aux enjeux actuels et à la nouvelle réalité des étudiants. Parmi ceux-ci, mentionnons :

Activités phares

Quelques activités incontournables figurent à l'agenda :

Conférence grand public

Dès 13 h, Odile Joannette (B.A. communication, 2001), directrice générale de Wakiponi mobile et membre de la nation Innue de Pessamit, et Kim O'Bomsawin (M.A. sociologie, 2011), cinéaste et membre de la nation Abénakise d'Odanak, partageront leur amour pour le cinéma, leur expérience sur leur parcours à l'UQAM et donneront quelques faits saillants sur leur carrière. La conférence sera animée par Caroline Hotte, professeure au Département d'histoire de l'art et membre de la nation Ilnue de Mashteuiatsh.

La conférence est gratuite et ouverte au public.

Notons que l'UQAM offre de nombreux programmes et concentrations en études autochtones. Tous les étudiants inscrits à un programme de baccalauréat à la Faculté des sciences humaines et à la Faculté de science politique et de droit peuvent suivre la concentration en études autochtones. Il existe aussi un programme court de 1er cycle en études autochtones et une majeure en anthropologie du contemporain.

Lancement d'un ballon-sonde



De 13 h à 14 h, les participants pourront assister au webinaire Mesures météorologiques à la surface de la Terre et en altitude. À cette occasion, un ballon-sonde sera lancé en direct. Julie Mireille Thériault, professeure au Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère, et Mathieu Lachapelle, étudiant au doctorat en sciences de la Terre et de l'atmosphère, animeront cette activité.

Visite virtuelle en 360 degrés



Les Portes ouvertes servent aussi à se familiariser avec le campus universitaire. Les participants pourront naviguer virtuellement à travers les différents pavillons grâce à des capsules en ligne. Des faits intéressants et des images en 360 degrés permettront de visualiser le campus central, le Complexe des sciences Pierre-Dansereau, le Centre sportif, et bien plus.

Nouveau campus en région

Implantée à Laval, Longueuil et dans Lanaudière, l'UQAM inaugurera un nouveau campus dans la ville de Saint-Constant en Montérégie-Ouest à l'automne 2021. Celui-ci sera installé dans les locaux du Centre d'études de Saint-Constant du Collège de Valleyfield. L'Université accueillera des étudiantes et des étudiants dans des programmes crédités tels que le Certificat en administration , le Certificat en administration de services , le Certificat en comptabilité générale , le Certificat en gestion des ressources humaines et le Certificat en éducation à la petite enfance (formation initiale) . Les cours se dérouleront les soirs et les fins de semaine et mentionnons que d'autres programmes s'ajouteront prochainement.

L'implantation de ce nouveau campus facilitera la poursuite d'études universitaires de proximité dans une région qui connaît une croissance démographique marquée.

Deux séances de clavardage seront offertes pour en apprendre davantage sur les campus en région.

Inscription

Pour participer aux Portes ouvertes virtuelles de l'UQAM, les futurs étudiants sont invités à s'inscrire en ligne. L'inscription permet d'accéder aux différentes activités, d'être informé rapidement, et de prendre rendez-vous pour certaines activités.

Renseignements

Pour plus d'informations, consultez le site Web des Portes ouvertes virtuelles.



