Portes ouvertes virtuelles dans les cégeps de Québec et de Lévis

QUÉBEC, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les quatre cégeps de la grande région de Québec tiendront prochainement leurs portes ouvertes virtuelles en prévision des demandes d'admission pour l'automne 2021, qui devront être effectuées avant le 1er mars prochain, pour le 1er tour.

Cette année, les cégeps ont repensé leurs portes ouvertes afin d'offrir aux futurs étudiants et étudiantes, dans le confort de leur foyer : des échanges privilégiés avec le personnel enseignant, les étudiants et les diplômés qui leur permettront de découvrir des programmes d'études préuniversitaires et techniques variés, la possibilité de se renseigner auprès des personnes-ressources des nombreux services aux étudiants et pédagogiques ainsi que des échanges avec les équipes de la vie étudiante et sportive pour connaître le choix excitant d'activités disponibles. Les futurs étudiants pourront aussi, à cette occasion, découvrir et se faire une idée des milieux de vie et d'apprentissage et des installations de chaque établissement.

Cégep Limoilou

Mercredi 20 janvier 2021 - 18 h à 19 h 30

cegeplimoilou.ca

Cégep de Lévis

Mercredi 27 janvier 2021 - 17 h à 20 h

cegeplevis.ca/

Cégep Garneau

Samedi 30 janvier 2021 - 9 h 30 à 16 h 30

cegepgarneau.ca/

Cégep de Sainte-Foy

Lundi 1er et mardi 2 février 2021 - 18 h à 21 h

cegep-ste-foy.qc.ca

Les cégeps de Québec et de Lévis, ce sont 4 cégeps, 145 profils de formation et 21 000 étudiants et étudiantes. Avec des domaines de formation qui leur sont propres et d'autres qu'ils ont en commun, ces cégeps œuvrent conjointement à former la relève et à répondre aux besoins du marché du travail de la grande région de Québec.

Renseignements: CÉGEP DE LÉVIS, Véronique Houde, 418 833-5110, poste 3116; CÉGEP GARNEAU, Hélène Pelletier, 418 688-8310, poste 2439; CÉGEP LIMOILOU, Josyka Levesque, 418 647-6600, poste 6863, CÉGEP DE SAINTE-FOY, Maude Bégin-Robitaille, 418 520-2605

