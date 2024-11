LES CÉGEPS DE QUÉBEC OUVRENT LEURS PORTES!

QUÉBEC, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Les quatre cégeps de Québec annoncent la tenue de leurs prochaines portes ouvertes, qui auront lieu les 9 et 16 novembre 2024. Cette invitation permettra aux visiteuses et visiteurs de trouver réponse à leurs questions en vue de l'admission à l'automne 2025, pour laquelle la date limite est le 1er mars 2025.

Ces portes ouvertes s'adressent également aux futures étudiantes et futurs étudiants intéressés par une entrée au Cégep au 2e tour d'admission à la session d'hiver 2025.

Elles offrent une précieuse occasion de mieux connaître les nombreux programmes d'études préuniversitaires et techniques des cégeps Garneau, Limoilou, de Lévis et de Sainte-Foy afin de s'orienter avant de choisir un programme et un cégep. C'est une chance pour les futures étudiantes et futurs étudiants, ainsi que leurs parents, de rencontrer le personnel enseignant, de même que les cégépiennes et cégépiens actuels. Les portes ouvertes permettront également de discuter avec les personnes-ressources des nombreux services offerts ainsi qu'avec les équipes de la vie étudiante et sportive. Enfin, les visiteuses et visiteurs auront en plus la possibilité d'explorer sur place les installations de chacun des établissements.

Tous les détails sur les portes ouvertes sont disponibles sur les sites Web des cégeps.

Cégep Garneau

Samedi 9 novembre, 10 h à 13 h

cegepgarneau.ca

Cégep Limoilou

Samedi 9 novembre, 13 h à 16 h

cegeplimoilou.ca

Cégep de Lévis

Samedi 16 novembre, 9 h à 13 h

cegeplevis.ca

Cégep de Sainte-Foy

Samedi 16 novembre, 13 h à 16 h

csfoy.ca

SOURCE Cégep Limoilou

SOURCES : Cégep Garneau : Catherine Rioux 581 888-2199; Cégep Limoilou : Josyka Levesque, 418 520-4300; Cégep de Lévis : Aurélie Gagnon, 418 956-8150; Cégep de Sainte-Foy : Maude Bégin-Robitaille, 418 520-2605