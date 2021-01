Portes ouvertes virtuelles à l'INRS le 6 février : vos recherches aux 2e et 3e cycles commencent ici !

L'INRS est 1 er au Québec et au Canada en intensité de recherche, avec le plus haut financement reçu par membre du corps professoral et membre étudiant. Depuis sa création en 1969, l'établissement universitaire, dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs, contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec.

Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 400 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

Quand : le samedi 6 février de 10 h à 14 h 30

Quoi : Portes ouvertes virtuelles de l'INRS sous le thème « Tes recherches commencent ici »

Séances d'information sur plusieurs thématiques de recherche des quatre centres de recherche

Table ronde permettant aux candidates et aux candidats à la maîtrise et au doctorat de faire un choix éclairé

Présentation de l'offre de stages d'été de 1 er cycle aux participantes et aux participants

cycle aux participantes et aux participants Présentation de capsules vidéo (témoignages, présentation des centres, bourses, admission, etc.) entre les différentes séances d'information

Toutes les activités des Portes ouvertes auront lieu avec l'application logicielle de visioconférence Zoom. Les liens seront disponibles sur cette page le jour de l'événement.

Horaire de la journée :

10 h : Découvre l'INRS ! Historique, thématiques de recherche, expertises du corps professoral, programmes d'études, infrastructures de recherche et autres traits distinctifs de l'INRS

10 h 30 : Volet 1 - présentation des programmes d'études (voir horaire détaillé)

- présentation des programmes d'études (voir horaire détaillé) 12 h : Table ronde animée par le Service des études supérieures et postdoctorales. Nos porte-paroles étudiants et diplômés présenteront les atouts offerts par l'INRS pour la réussite des études supérieures et l'obtention d'un diplôme reconnu sur le marché du travail.

13 h : Volet 2 - présentation des programmes d'études (voir horaire détaillé)

Pour s'inscrire aux Portes ouvertes et courir la chance de gagner une bourse de 1 000 $

Pour consulter l'horaire détaillé

Des études à l'INRS, c'est :

Une formation basée sur l'excellence où la recherche est au cœur de votre apprentissage. Vous serez un membre actif d'une équipe de recherche interdisciplinaire et bénéficierez d'un encadrement spécialisé. Nos professeures et professeurs récoltent les plus hauts montants au Québec et au Canada pour le financement de leurs travaux en plus de signer chaque année une quantité impressionnante d'articles dans des revues scientifiques. Étudier à l'INRS, c'est faire partie de l'élite scientifique de demain.

Une recherche axée sur les besoins de la société afin de former une relève capable d'innovation scientifique, sociale et technologique. Des projets d'études à la maîtrise et au doctorat, en lien avec les travaux de recherche du corps professoral, sont offerts chaque trimestre. Nous pouvons également vous proposer un thème en lien avec vos intérêts de recherche et nous offrons plusieurs stages en recherche et stages postdoctoraux. Contribuez à la création de solutions durables aux enjeux scientifiques d'aujourd'hui !

Un établissement à dimension humaine et multiculturelle, avec en moyenne 800 étudiantes et étudiants pour 150 professeures et professeurs. Comme l'INRS détient le ratio professeur-étudiant le plus petit au Canada, l'encadrement est personnalisé et la collaboration étroite durant toute la durée de vos études. Envie de découvrir le monde en étudiant ? Nos cheminements bidiplômants avec des universités de l'Europe et de l'Afrique du Nord permettent de concilier études et voyage.

Un environnement de recherche de calibre mondial avec des infrastructures et des équipements de recherche de pointe accessibles, du personnel hautement qualifié, des spécialistes de renom, des partenariats avec une centaine de pays : nous offrons à notre communauté étudiante un environnement de recherche et de formation de calibre international qui propulse le développement des connaissances et l'innovation.

Une proximité avec l'industrie et les milieux de pratique, puisqu'étudier à l'INRS, c'est évoluer dans un incubateur d'innovations. Vous serez en contact avec des milieux de pratique, des entreprises, des organismes publics et privés ainsi que divers paliers gouvernementaux et nous offrons des programmes étroitement liés à l'industrie. Sans compter les jeunes pousses fondées par nos étudiantes et étudiants !

Un soutien financier incomparable avec des bourses d'études garanties pour les membres étudiants inscrits à temps complet à un de nos programmes en sciences naturelles, en sciences pures et appliquées, en sciences de la santé ou en sciences sociales. Notre offre de financement ne s'arrête pas là : bourses d'excellence, bourses d'admission, bourses pour étudiantes et étudiants non québécois et non canadiens ont été créées pour soutenir financièrement notre communauté étudiante et favoriser sa réussite.

Un diplôme reconnu sur le marché du travail. Avec un taux de diplomation parmi les plus élevés au Canada, nous détenons le record de placement au sein des établissements universitaires membres de l'Université du Québec. Une forte majorité de nos diplômées et diplômés trouvent un emploi dans leur domaine dès la fin de leurs études. Choisir l'INRS, c'est mettre toutes les chances de son côté pour faciliter son insertion professionnelle !

Pour faire une demande d'inscription à l'un de nos programmes d'études : https://inrs.ca/les-etudes/les-etapes-de-votre-demande-d-admission/

