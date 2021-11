Portes ouvertes virtuelles à l'INRS : des études qui donnent matière à réflexion !

Quand : le samedi 6 novembre de 10 h à 15 h 30

Les personnes inscrites pourront en apprendre plus sur les programmes de 2e et 3e cycles et les services offerts aux membres étudiants de l'INRS. Des diplômées et diplômés pourront également répondre à leurs questions à l'occasion d'une table ronde, qui aura lieu à 11 h.

Dès 13 h, les candidates et candidats pourront participer à des séances d'information sur les programmes d'études et les thématiques de recherche.

Pour s'inscrire aux Portes ouvertes et courir la chance de gagner une bourse de 1000 $

Pour consulter l'horaire détaillé

Rencontre individuelle avec une professeure ou un professeur

Cette année, l'INRS innove en offrant l'occasion aux les candidates et candidats de rencontrer individuellement les membres du corps professoral. Plusieurs plages horaires sont disponibles du 8 au 12 novembre pour ces rencontres par Zoom.

Pour prendre rendez-vous

Les personnes intéressées peuvent également consulter le questionnaire interactif Trouver ma direction.

Conférence « Les femmes en sciences : un défi persistant »

L'INRS place l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) au cœur de ses orientations stratégiques et de ses actions. Afin de porter plus loin la réflexion sur le sujet, l'établissement de formation universitaire et de recherche invite le grand public à une conférence virtuelle avec la présidente du Conseil supérieur de l'éducation, Maryse Lassonde. La conférence sera suivie d'une période d'échanges, animée par le directeur général de l'INRS, Luc-Alain Giraldeau, et d'une période de questions.

Quand : le mardi 9 novembre 2021, de 17 h 30 à 18 h 30

Pour se connecter à la conférence

L'enregistrement de la conférence sera disponible pour visionnement. Surveillez les médias sociaux de l'INRS !

Pourquoi choisir l'INRS ?

Grâce à ses programmes d'études thématiques basés sur l'excellence et l'innovation, la communauté étudiante et scientifique de l'INRS contribue à la création de solutions durables aux enjeux scientifiques actuels.

L'établissement universitaire se classe au premier rang en intensité de recherche au Québec et au Canada. Avec le plus haut financement reçu par membre du corps professoral et membre étudiant, la communauté étudiante et scientifique participe au développement économique, social et culturel du Québec.

Consacré exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs, l'INRS est composé de quatre centres interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes. Ces campus concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques pour la société québécoise : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie.

L'INRS offre un encadrement personnalisé basé sur l'intégration au sein d'équipes interdisciplinaires. Les étudiantes et les étudiants profitent de rapports privilégiés avec les membres du corps professoral et leurs équipes. La qualité de ces relations permet de développer des liens personnels forts tout en travaillant étroitement avec l'industrie et les milieux de pratique.

Renseignements: Sophie Laberge, Service des communications et des affaires publiques de l'INRS, 514 771-8256, [email protected]

