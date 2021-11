Portes ouvertes en présence dans les cégeps de Québec et de Lévis

Cet événement permet de mieux connaître les nombreux programmes d'études préuniversitaires et techniques des cégeps Garneau, Limoilou, de Sainte-Foy et de Lévis et de s'orienter avant de faire un choix de programme et de cégep. C'est une occasion privilégiée pour les futurs étudiants et étudiantes ainsi que leurs parents de rencontrer le personnel enseignant, les cégépiens et les cégepiennes et de discuter avec les personnes-ressources des nombreux services qui sont offerts et les équipes de la vie étudiante et sportive. À cette occasion, ils auront aussi la chance de découvrir sur place les installations de chacun des établissements.