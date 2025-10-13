Portes ouvertes en érablières pour la Journée nationale de l'érable

LONGUEUIL, QC, le 13 oct. 2025 /CNW/ - Ce dimanche 19 octobre, se tiendra la deuxième édition de la Journée nationale de l'érable. Alors que les arbres resplendiront de couleurs, plusieurs acériculteurs et acéricultrices accueilleront les visiteurs afin de leur faire découvrir leur métier et les dessous de la production du sirop d'érable, cet or blond qui fait la fierté des Québécoises et des Québécois.

« L'érable, c'est bien au-delà de la cabane à sucre au printemps. C'est un arbre majestueux et flamboyant à l'automne, c'est notre emblème national, c'est un produit de qualité exporté dans plus de 70 pays et que nous consommons 12 mois par année. J'invite les Québécoises et les Québécois à identifier une érablière près de chez eux et à aller à la rencontre des producteurs et productrices acéricoles afin d'en apprendre davantage sur l'érable et ses nombreux bienfaits sur la santé et l'environnement », explique Luc Goulet, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ).

Partout au Québec, dans les douze régions acéricoles, les acériculteurs et acéricultrices seront heureux d'accueillir les visiteurs entre 10 h et 15 h. Il est possible de consulter la liste des érablières participantes sur le site Web Érable d'ici.

D'autre part, la Journée nationale de l'érable permet de célébrer une tradition ancrée depuis plus d'un siècle dans notre culture et de rendre un hommage au travail des 13 500 hommes et femmes qui œuvrent avec passion pour perpétuer notre histoire et nous offrir un produit au goût unique. « Profitons de cette journée pour remercier nos 8 400 entreprises acéricoles du Québec en achetant un produit d'érable et en essayant, pourquoi pas, une nouvelle recette qui marie l'érable aux délicieuses saveurs automnales », conclut monsieur Goulet.

Le site Internet Érable du Québec est la destination pour les gourmands qui souhaitent cuisiner l'érable au quotidien.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 300 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 000 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays. La marque Érable du Québec/Maple from Canada fait la promotion générique des produits d'érable ici comme à l'international en présentant la versatilité de l'érable en cuisine et ses bienfaits environnementaux et pour la santé.

