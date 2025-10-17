Avis aux médias - Journée nationale de l'érable 2025 - Les érablières du Québec ouvrent leurs portes

LONGUEUIL, QC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la deuxième édition de la Journée nationale de l'érable, qui se tiendra le 19 octobre, les représentants des médias sont conviés à l'Érablière du Cap situé au1925 chemin Lambert, Lévis, à compter de 10 h, alors que les portes seront ouvertes aux visiteurs pour célébrer l'or blond du Québec.

Parmi les quelque 13 500 acériculteurs et acéricultrices du Québec, plusieurs d'entre eux seront heureux d'accueillir les visiteurs afin de leur faire découvrir leur métier et les dessous de la production du sirop d'érable, cet or blond qui fait la fierté des Québécoises et des Québécois.

Il s'agit d'une rare occasion de découvrir l'érable en-dehors de la traditionnelle sortie à la cabane à sucre et d'en apprendre davantage sur notre emblème national, un produit de qualité exporté dans plus de 70 pays et que nous consommons 12 mois par année.

Date : Le dimanche 19 octobre 2025 Heure : 10 h à 15 h Lieu : Érablière du Cap

1925 chemin Lambert, Lévis, QC G7A 2N4

La Journée nationale de l'érable, désormais célébrée chaque troisième dimanche d'octobre, permet de célébrer une tradition ancrée depuis plus d'un siècle dans notre culture et de rendre un hommage au travail des 13 500 hommes et femmes qui œuvrent avec passion pour perpétuer notre histoire et nous offrir un produit au goût unique.

