Portes ouvertes de l'UQAM : la place pour chacun de vos rêves

MONTRÉAL, le 6 févr. 2024 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) invite toutes les personnes qui souhaitent explorer, poursuivre et reprendre des études universitaires à participer à ses Portes ouvertes.

Les portes du campus de Montréal s'ouvriront le samedi 10 février 2024, de 12 h à 16 h, pour accueillir et renseigner les futurs étudiantes et étudiants sur les 350 programmes offerts aux trois cycles d'études, sur l'admission ainsi que sur tous les services offerts à la communauté étudiante de l'UQAM.

Suivra une série de séances d'information en ligne et de rencontres virtuelles, du mardi 13 au jeudi 15 février.

Les Portes ouvertes permettront aussi de dévoiler ce qui fait de l'UQAM une université d'exception, dynamique, innovatrice et à l'avant-garde des changements sociétaux. En 2024, l'ostéopathie fera en effet son entrée à l'UQAM et la langue des signes québécoise sera accessible à toutes et à tous. De nouveaux baccalauréat en communication stratégique et relations publiques, maîtrise en enseignement des arts et doctorat en géographie seront également ouverts à compter de l'automne 2024. Qui plus est, parmi les nouveaux programmes créés, six sont uniques au Québec.

Tout cela témoigne de la vitalité de l'offre académique de l'UQAM et la place comme une université évolutive, qui propose des cursus en adéquation avec les demandes et les besoins de la société.

Les Portes ouvertes constituent un moment unique de visiter sa future université. C'est l'opportunité idéale de découvrir ou redécouvrir l'UQAM comme un espace d'études et de vie stimulant, vivant et ancré dans son milieu. Les participantes et participants se laisseront séduire par le caractère vibrant de la vie étudiante sur le campus et par l'originalité et la pertinence des programmes d'études offerts. De nombreux membres du corps enseignant seront présents pour les rencontrer.

Programmation

Les Portes ouvertes de l'UQAM proposent une programmation diversifiée et stimulante permettant d'explorer les grands domaines d'études de l'université : arts, communication, éducation, gestion, sciences, sciences humaines et science politique et droit.

Kiosques d'information

Des étudiantes et des étudiants de l'UQAM ainsi que des membres du corps enseignant seront présents aux kiosques d'information de leurs programmes d'études pour renseigner les futures personnes étudiantes et les guider dans leur parcours universitaire.

Des kiosques seront également dédiés au processus d'admission. Y seront offerts des conseils en orientation, des cliniques d'évaluation de portfolios, une assistance pour le dépôt de demandes d'admission, des informations sur la reconnaissance d'acquis et bien d'autres services.

Visites guidées

Les participantes et les participants aux Portes ouvertes auront l'occasion de participer à des visites guidées qui leur permettront de découvrir comme jamais le campus central et le Complexe des sciences Pierre-Dansereau, leurs lieux communs et leurs départements et écoles. Au programme notamment, des visites de laboratoires et d'ateliers, d'installations interactives réalisées dans le cadre de cours de création, d'installations sportives, de studios de télévision et de leurs régies et des bibliothèques de l'UQAM.

Conférences et activités

Des conférences et des activités sont prévues sur place, le 10 février. Parmi celles-ci, une causerie littéraire mettant en vedette l'autrice et poète Daphné B. et l'écrivain Simon Brousseau, tous deux diplômés de l'UQAM.

Des prestations musicales seront offertes par des étudiantes et des étudiants du département de musique, notamment par l'ensemble de cuivres de l'UQAM et une finissante en chant pop.

Des étudiantes et des étudiants en informatique et génie logiciel offriront également une immersion en programmation informatique, feront découvrir leurs réalisations et lanceront un défi de programmation à relever sur place !

Consulter la programmation complète des Portes ouvertes.

Inscription et renseignements

Les personnes qui souhaitent participer aux Portes ouvertes de l'UQAM sont invitées à s'inscrire en ligne afin de personnaliser leur parcours.

Pour plus d'information, consultez le site des Portes ouvertes.

L'UQAM, au centre de tout

À l'UQAM, on ne fait pas que rêver d'un monde meilleur. On le crée. Au cœur de la ville et de la société, partie prenante de l'évolution de Montréal et du Québec, l'UQAM met à contribution l'expertise de son corps enseignant et de sa communauté pour agir face aux grands enjeux de notre monde. Quand on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible.

Cliquez sur ce lien pour consulter le site des Portes ouvertes

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements: Source : Julie Meunier, Conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Tél. : 514 987-3000, poste 1707, Cell. : 514 895-0134, [email protected]