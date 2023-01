Portes ouvertes de l'UQAM du 6 au 11 février : une semaine d'activités incontournables

MONTRÉAL, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) invite toutes les personnes souhaitant effectuer des études universitaires à ses Portes ouvertes qui se dérouleront du 6 au 11 février. Quelle que soit la nature du projet de carrière, différentes activités seront proposées pour le concrétiser dans l'un des 300 programmes aux trois cycles d'études offerts à l'UQAM.

Des conférences et séances d'information virtuelles sur l'admission et les programmes se tiendront du lundi 6 au vendredi 10 février. Les activités en présence seront concentrées le samedi 11 février, de 11 h à 15 h, principalement au campus central de l'UQAM et au Complexe des sciences Pierre-Dansereau. Elles seront l'occasion de participer à une visite guidée, à des activités immersives ou individuelles et d'échanger avec des personnes enseignantes, étudiantes, diplômées et des membres du personnel.

Des thèmes qui rassemblent

S'ajouteront à la programmation variée des conférences interfacultaires, en présentiel, sur différents domaines d'études. Celles-ci permettront aux personnes participantes de mieux cibler leur projet d'études et mieux connaître ce que l'UQAM peut leur offrir. Parmi elles :

Où mènent les chiffres ? Le possible des domaines d'études

Cette présentation éclairera le choix de programmes de celles et ceux désirant évoluer dans le domaine des chiffres. Elle sera suivie de rencontres express avec des personnes enseignantes et étudiantes de ces programmes.

Cette présentation éclairera le choix de programmes de celles et ceux désirant évoluer dans le domaine des chiffres. Elle sera suivie de rencontres express avec des personnes enseignantes et étudiantes de ces programmes. Apprendre, enseigner, étudier les langues à l'UQAM

L'UQAM offre des programmes stimulants et variés en lien avec les langues et le langage. Que ce soit pour les apprendre, les enseigner ou les étudier, il y a en a pour tous les goûts : programmes de langues, enseignement des langues, didactique des langues, linguistique, interprétation en langue des signes québécoise, français universitaire et professionnel et handicap et sourditude.

L'UQAM offre des programmes stimulants et variés en lien avec les langues et le langage. Que ce soit pour les apprendre, les enseigner ou les étudier, il y a en a pour tous les goûts : programmes de langues, enseignement des langues, didactique des langues, linguistique, interprétation en langue des signes québécoise, français universitaire et professionnel et handicap et sourditude. Étudier en relation d'aide : plusieurs programmes à l'UQAM pour aider les autres

Animée par Emmanuelle Desrosiers , conseillère d'orientation et gestionnaire de la Clinique Carrière de l'UQAM, cette conférence permettra aux personnes participantes de guider leur choix de programme d'études dans le domaine de la relation d'aide.

Animée par , conseillère d'orientation et gestionnaire de la Clinique Carrière de l'UQAM, cette conférence permettra aux personnes participantes de guider leur choix de programme d'études dans le domaine de la relation d'aide. Les concentrations : ajoutez une spécialisation à votre parcours

De nombreuses concentrations offertes à l'UQAM peuvent être intégrées à un programme principal afin d'y ajouter une spécialisation secondaire. Une concentration permet de développer des compétences complémentaires tout en répondant à l'intérêt des étudiantes et étudiants pour divers champs d'études. Une attestation d'études est émise au terme de la concentration, témoignant d'une formation interdisciplinaire.

Inscription et expérience personnalisée

Les participantes et participants sont invités à s'inscrire en ligne afin de personnaliser leur parcours lors des Portes ouvertes.

Pour plus d'information, consultez le site des Portes ouvertes.

L'UQAM, au centre de tout

À l'UQAM, on ne fait pas que rêver d'un monde meilleur. On le crée. Au cœur de la ville et de la société, partie prenante de l'évolution de Montréal et du Québec, l'UQAM met à contribution l'expertise de son corps enseignant et de sa communauté pour agir face aux grands enjeux de notre monde. Quand on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements: Joanie Doucet, conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, UQAM, Tél. : 514 987-3000, poste 3268, [email protected]