Portes ouvertes : à la découverte des 350 programmes d'études de l'UQAM

MONTRÉAL, le 10 oct. 2023 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal ( UQAM ) invite toutes les personnes qui souhaitent explorer, poursuivre ou reprendre des études universitaires à participer à ses Portes ouvertes .

Les portes du campus de Montréal s'ouvriront le samedi 21 octobre, de 12 h à 16 h, pour accueillir et renseigner les futurs étudiants et étudiantes sur les 350 programmes offerts aux trois cycles d'études, sur l'admission ainsi que sur tous les services offerts à la communauté étudiante de l'UQAM.

S'en suivra une série de séances d'information en ligne et de rencontres virtuelles, du mardi 24 au jeudi 26 octobre.

Les Portes ouvertes constituent un moment inédit de visiter sa future université. À l'UQAM, cela est l'occasion d'y découvrir un espace d'études et de vie stimulant, vivant et ancré dans son milieu. Les participantes et participants pourront se laisser surprendre par le caractère vibrant de la vie étudiante sur le campus et se laisser séduire par l'originalité et la pertinence des programmes d'études offerts. De nombreux membres du corps enseignant seront présents pour les rencontrer.

Programmation

Les Portes ouvertes de l'UQAM proposent aux participantes et participants une programmation riche et stimulante constituée de visites guidées du campus, d'activités immersives, de conférences et de kiosques d'information dans ses sept grands domaines d'études : arts, communication, éducation, gestion, science politique et droit, sciences et sciences humaines.

Parmi les activités prévues sur place, le 21 octobre, et en ligne, du 24 au 26 octobre, voici quelques exemples :

Immersion en programmation informatique - sur place

Les étudiantes et étudiants en informatique et génie logiciel invitent les personnes qui participent aux Portes ouvertes à découvrir leurs réalisations, à échanger avec eux sur les sujets de l'heure et, même, à relever un défi de programmation sur place!

Étudier en relation d'aide - sur place

Des membres du corps professoral des facultés de communication, des sciences de l'éducation et des sciences humaines présenteront divers programmes d'études liés à la relation d'aide pour celles et ceux qui sont interpellés par ce domaine d'études et de travail.

Réussir son retour aux études - en ligne

Deux conseillères en information scolaire et professionnelle tiendront une séance d'information s'adressant aux personnes envisageant un retour aux études universitaires afin de les éclairer à faire le bon choix de programme en fonction de leurs intérêts, et de les outiller à concilier les études avec les différentes sphères de leur vie.

Consulter la programmation complète des Portes ouvertes .

Inscription et renseignements

Les personnes qui souhaitent participer aux Portes ouvertes de l'UQAM sont invitées à s'inscrire en ligne afin de personnaliser leur parcours.

Pour plus d'information, consultez le site des Portes ouvertes .

L'UQAM, au centre de tout

À l'UQAM, on ne fait pas que rêver d'un monde meilleur. On le crée. Au cœur de la ville et de la société, partie prenante de l'évolution de Montréal et du Québec, l'UQAM met à contribution l'expertise de son corps enseignant et de sa communauté pour agir face aux grands enjeux de notre monde. Quand on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible.

