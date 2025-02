Portes ouvertes à l'UQAM : révélez votre potentiel!

MONTRÉAL, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Toutes les personnes qui désirent se former ou se perfectionner sont invitées à participer aux Portes ouvertes de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), le samedi 8 février 2025, de 12 h à 16 h, à son campus principal de Montréal et au Complexe des sciences Pierre-Dansereau.

Les Portes ouvertes sont l'occasion idéale de découvrir et choisir l'un des 365 programmes d'études offerts par l'UQAM pour révéler votre potentiel. Plus de 200 membres du personnel et de la communauté étudiante seront sur place pour répondre aux questions, présenter les particularités des programmes et de la vie uqamienne et vous dévoiler différentes facettes de ses campus lors de visites guidées.

Une édition virtuelle des Portes ouvertes sera présentée du mardi 11 au jeudi 13 février 2025. Plusieurs conférences et rencontres individuelles en ligne y sont offertes.

Planifier l'expérience

Les participantes et participants sont invités à planifier leur visite en raison de l'étendue du campus et de la diversité des événements. L'inscription permet de cibler les activités de la programmation, préparer ses questions et repérer les endroits à visiter. Il est recommandé de prévoir plus de temps pour déposer une demande d'admission sur place, avec le soutien d'un membre du personnel de l'admission.

Des nouveautés à découvrir et des classiques à redécouvrir

De tout nouveaux programmes d'études ont récemment été créés en art-thérapie, marketing numérique et intelligence artificielle, gestion des organisations de la santé et des services sociaux, environnements nourriciers, entre autres.

De plus, certains programmes d'études ont été complètement renouvelés pour répondre aux besoins des personnes étudiantes et des employeurs, notamment en cinéma, enseignement secondaire (bac et maîtrise), médias numériques, gestion de projet, gestion du tourisme et de l'hôtellerie, histoire, linguistique et enseignement des arts à la maîtrise (désormais reconnu comme un programme qualifiant menant au brevet).

Et il y a les classiques au baccalauréat à redécouvrir, comme science politique, biochimie, administration, communication humaine et organisationnelle et histoire de l'art.

C'est un rendez-vous pour en apprendre plus sur tout ce que l'UQAM a à offrir.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Source: Evelyne Dubourg, Conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, UQAM, Tél.: 514 987-3000, poste 20157, [email protected]