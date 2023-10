TORONTO, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Porter Airlines lance un service entre l'aéroport international d'Ottawa (YOW) et l'aéroport international d'Edmonton (YEG).

Le nouvel itinéraire sera offert à raison d'un vol aller-retour quotidien à bord d'un aéronef Embraer E195-E2 de 132 places. Ces appareils sont dotés d'une configuration deux par deux, ce qui signifie qu'il n'y a pas de sièges du milieu sur les vols de Porter.

Porter Airlines lance un service entre l’aéroport international d’Ottawa (YOW) et l’aéroport international d’Edmonton (YEG). (Groupe CNW/Porter Airlines Inc.)

L'itinéraire Edmonton-Ottawa offre diverses correspondances vers la côte Est depuis Ottawa, y compris Newark et Boston. Porter offre également plusieurs vols quotidiens sans escale entre Edmonton et Toronto-Pearson.

« Nous continuons d'élargir notre réseau dans l'Ouest canadien et ce nouvel itinéraire relie les voyageurs à bon nombre de nos destinations bien établies dans l'Est du Canada, a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial. Grâce à notre approche de service inégalée, les passagers profitent de chaque étape de leur voyage avec Porter. »

Tous les passagers profitent de l'accueil chaleureux et du service à bord exceptionnel de Porter, y compris une connexion Wi-Fi gratuite et rapide, une sélection de collations de qualité supérieure, et de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres. Ceux qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un enregistrement prioritaire, à des sièges avec plus d'espace pour les jambes, à des cocktails prémélangés de qualité supérieure et à des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

« Alors que le nouveau service de Porter entre ces deux villes canadiennes dynamiques prend son envol, nous nous réjouissons à l'idée de faciliter des déplacements harmonieux, de favoriser les relations commerciales, touristiques et gouvernementales, et d'offrir des expériences mémorables aux voyageurs. De concert avec Porter Airlines, nous atteignons de nouveaux sommets en rapprochant les gens et en créant des occasions de voyages et de croissance », a affirmé Myron Keehn, président et chef de la direction de l'aéroport international d'Edmonton (YEG).

« L'engagement de Porter Airlines envers des normes de service élevées, jumelé à sa flotte d'aéronefs à réaction de bonne taille, constitue la synergie idéale pour assurer une connectivité à longueur d'année entre Ottawa et Edmonton, a déclaré Mark Laroche, président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa.

Porter exploite 11 itinéraires sans escale à partir d'Ottawa. Ce nouvel itinéraire complète le service existant de Porter entre Ottawa et l'Ouest canadien, y compris les vols sans escale entre Ottawa et Vancouver et les correspondances par Toronto-Pearson vers Vancouver, Victoria, Calgary, Edmonton et Winnipeg.

Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines Inc.

Renseignements: Équipe des relations avec les médias : Porter Airlines, [email protected]