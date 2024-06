À partir d'aujourd'hui, les voyageuses et voyageurs peuvent réserver des segments directs avec chaque compagnie aérienne et accéder à un réseau plus large de destinations

MONTRÉAL et TORONTO, le 5 juin 2024 /CNW/ - Air Transat et Porter Airlines lancent la première phase de leur coentreprise transformatrice. Les voyageuses et voyageurs peuvent désormais utiliser les canaux de distribution de chaque compagnie aérienne pour réserver des vols directs et de correspondance avec Air Transat ou Porter, leur donnant ainsi accès à une gamme vaste et croissante de destinations à travers le monde.

Concrètement, cela signifie qu'Air Transat offre désormais une sélection étendue de destinations desservies par Porter à travers le Canada, de St. John's à Victoria, ainsi que certaines villes américaines, notamment Boston, Chicago, Fort Lauderdale, Las Vegas, Los Angeles, New York, Orlando, Tampa et Washington via airtransat.com. Porter propose désormais des vols directs exploités par Air Transat vers l'Europe depuis Toronto Pearson (YYZ), Montréal-Trudeau (YUL) et Québec (YQB), ainsi que des vols de correspondance vers l'Europe depuis n'importe où au Canada sur flyporter.com.

« Notre alliance bonifie l'expérience de voyage que nous proposons en intégrant harmonieusement nos services à travers l'Amérique du Nord et latine, ainsi que l'Europe et l'Afrique du Nord. En misant sur les forces de nos réseaux hautement complémentaires, nous nous engageons à offrir plus de choix aux Canadiennes et Canadiens, à l'aide du service de haute qualité qui fait notre renommée », déclare Sebastian Ponce, chef des revenus chez Transat.

« La présence croissante de Porter en Amérique du Nord s'intègre parfaitement aux routes internationales d'Air Transat, mentionne Edmond Eldebs, vice-président principal et chef des affaires commerciales chez Porter Airlines. Nous sommes en mesure d'opérer de manière indépendante, mais collaborative, pour offrir aux passagères et passagers plus de choix, que ce soit pour des vols sans escale ou des itinéraires nécessitant des correspondances avec les deux compagnies aériennes. »

Puisque les deux compagnies aériennes sont largement reconnues pour leur engagement envers un service à la clientèle exceptionnel, les voyageuses et voyageurs peuvent s'attendre à une expérience de voyage axée sur la convivialité et la fiabilité, de la réservation à l'atterrissage.

La vente de billets pour ces nouvelles options de vol, qui s'ouvriront progressivement au cours des prochaines semaines, commence aujourd'hui pour des voyages à partir du 13 juin 2024.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennes. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

Renseignements

Transat

Porter Airlines

