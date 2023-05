TORONTO, le 25 mai 2023 /CNW/ - Lors de la remise des prix du choix des passagers 2023 de l'Airline Passenger Experience Association (APEX), Porter Airlines a reçu celui du meilleur service en cabine en Amérique du Nord. La compagnie aérienne se démarque de la concurrence en matière de service en offrant à chaque passager une expérience de voyage sans tracas et un niveau de service inégalé.

Plus tôt cette année, Porter a repensé sa formule en classe économique en remettant en question tout ce que les compagnies aériennes nord-américaines proposent aux voyageurs. Le transporteur a misé sur son service à bord emblématique qui comprend une sélection de collations de qualité supérieure et de boissons offertes gratuitement. À bord de son nouvel aéronef Embraer E195-E2, tous les passagers profitent d'une connexion Wi-Fi rapide et gratuite, ainsi que d'un choix de cocktails prémélangés de qualité supérieure lors des vols de longue durée. Porter privilégie les partenariats avec des marques d'aliments et de boissons canadiennes qui sont également fières d'offrir un service généreux et des produits de grande qualité.

« Depuis plus de 16 ans, Porter redéfinit l'expérience de voyage en classe économique, a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. Les membres de notre équipe sont très fiers du niveau de service qu'ils offrent à tous les passagers, et pas seulement aux grands voyageurs ou à ceux qui peuvent se permettre de payer un tarif supérieur. Bien que les articles au menu soient importants, notre personnel de cabine s'assure d'offrir une expérience à bord incomparable en misant sur le style, l'attention et le charme, une approche qui interpelle les voyageurs au Canada comme aux États-Unis. Nous sommes reconnaissants de recevoir ce prix, qui témoigne de la satisfaction des passagers. »

Les prix sont remis en fonction des commentaires anonymes recueillis auprès de passagers par l'entremise de l'application de planification de voyages la mieux cotée au monde, TripItMD de ConcurMD. En vue de déterminer les lauréats des prix de 2023, des passagers du monde entier ont évalué sur une échelle de cinq étoiles près d'un million de vols desservis par plus de 600 compagnies aériennes. Les passagers avaient également la possibilité de fournir des évaluations anonymes pour cinq sous-catégories : confort des sièges; service en cabine; nourriture et boissons; divertissements et connexion Wi-Fi.

« Porter Airlines incorpore l'hospitalité légendaire des Canadiens et Canadiennes à son service à bord axé sur le client pour offrir une expérience de voyage sans pareil à tous les passagers, a affirmé Joe Leader, président et chef de la direction d'APEX. L'innovation dont fait preuve Porter Airlines en matière d'expérience en classe économique grâce à des services comme une connexion Wi-Fi haute vitesse gratuite et des partenariats avec des marques canadiennes de premier plan établit une nouvelle norme. Le dévouement sincère de la compagnie aérienne à l'égard de tous les passagers est louable. Nous félicitons Porter pour son prix bien mérité du choix des passagers 2023 de l'APEX pour le meilleur service en cabine en Amérique du Nord. »

Pour consulter la liste complète des lauréats, visitez le site https://apex.aero/awards/passenger-choice-awards/ (en anglais seulement).

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

