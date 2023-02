TORONTO, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Porter Airlines célèbre aujourd'hui ses premiers vols entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de Calgary (YYC). La compagnie aérienne s'envole maintenant vers les deux plus grandes villes de l'Alberta alors qu'elle agrandit son réseau national.

Pour l'instant, deux vols quotidiens aller-retour sans escale sont assurés entre Calgary et l'aéroport international Pearson de Toronto; la fréquence passera à trois vols quotidiens d'ici le 1er juin. Les vols sont effectués avec les nouveaux aéronefs Embraer E195-E2 de Porter. Les appareils comportent 132 sièges en classe économique disposés selon une configuration deux par deux, ce qui fait de Porter la seule compagnie aérienne à proposer uniquement des rangées sans sièges au milieu pour cet itinéraire.

« Le lancement du service à Calgary poursuit la trajectoire d'expansion de Porter dans l'Ouest et marque notre entrée dans le sud de l'Alberta, a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. Les gens de Calgary pourront découvrir l'expérience de voyage en classe économique exceptionnelle de Porter. Le niveau de service que Porter offre est inégalé pour les personnes qui voyagent en classe économique avec les compagnies aériennes nord-américaines. »

Tous les voyageurs peuvent profiter de l'expérience exceptionnelle de Porter, qui comprend de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres, des collations de qualité supérieure gratuites et une connexion Wi-Fi gratuite. Des repas frais et sains, des cocktails prémélangés et des collations supplémentaires sont également proposés sur le nouvel itinéraire Calgary-Toronto au départ de l'aéroport Pearson. Les passagers peuvent profiter de ces avantages supplémentaires, que ce soit dans le tarif tout inclus PorterRéserve ou à la carte avec PorterClassique.

Le nouvel itinéraire Calgary-Toronto relie deux grandes villes canadiennes à d'excellentes destinations touristiques et occasions d'affaires. Calgary est une ville dynamique entourée d'attractions naturelles, dont les Rocheuses qui ne sont qu'à une courte distance en voiture. Toronto offre une vie nocturne effervescente, des quartiers uniques et une multitude d'événements sportifs et culturels.

« L'aéroport international de Calgary est heureux d'accueillir une nouvelle compagnie aérienne, Porter Airlines, au sein de la communauté aéroportuaire de YYC. La croissance de son réseau avec l'expansion de Porter dans l'Ouest canadien est la preuve du succès et de la demande pour son approche novatrice en matière de transport aérien », affirme Rob Palmer, vice-président, Commerce, Stratégie et chef des finances à l'Autorité aéroportuaire de Calgary. « C'est grâce à nos compagnies aériennes partenaires que nous pouvons dire que notre aéroport est en bonne voie de se rétablir complètement. Nous sommes heureux d'appuyer la croissance continue de Porter alors que nous visons l'expansion de notre communauté. »

Calgary est le dernier ajout au réseau desservi par les aéronefs E195-E2 de Porter; Ottawa, Montréal, Vancouver et Edmonton ayant commencé plus tôt ce mois-ci. Vous trouverez plus de renseignements, y compris l'horaire complet des vols, à l'adresse www.flyporter.com.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux, misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

