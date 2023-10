MONTRÉAL, le 23 oct. 2023 /CNW/ - C'était jour de fête hier à la Place des Arts pour les finissants de Portage alors que se tenait la traditionnelle Fête de la reconnaissance qui vise à souligner l'accomplissement de ceux et celles qui ont complété un programme de réadaptation en dépendances au cours de l'année. Portage célébrait également toutes les personnes qui ont réussi à maintenir un style de vie positif lors de la dernière année. Plus de 150 personnes ont été honorées, provenant de différents programmes, notamment les programmes pour adultes, pour adolescents, pour femmes enceintes, pour mères avec de jeunes enfants et adultes souffrant de problèmes de santé mentale.

Il s'agissait par ailleurs de la 50e Fête de la reconnaissance. Cette tradition est née avec la création de l'organisme qui fête également son 50e anniversaire. La cérémonie a débuté avec Claude Dubois. Le chanteur a interprété sa populaire chanson Si Dieu existe, un moment rempli d'émotions pour tous les finissants et leurs proches.

Plus de 250 finissants célèbrent partout au Canada

Les célébrations avaient lieu un peu partout au cours des derniers jours alors que les différents centres de réadaptation au Canada soulignaient également la Fête de la reconnaissance. Des finissants du centre de Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick sont aussi montés sur scène afin de recevoir leur diplôme officiel, gage de la réussite de leur parcours en thérapie.

Pour les finissants comme pour leurs proches, il s'agit du commencement d'une nouvelle ère et d'une nouvelle vie maintenant que le volet clinique de leur réadaptation est complété.

« C'est avec grand bonheur que nous avons souligné cette 50e Fête de la reconnaissance et du même coup notre 50e anniversaire ! Il s'agit d'un moment fort opportun pour regarder en arrière et je ne peux qu'être fier du travail accompli afin d'offrir un processus de réadaptation basé sur la communauté thérapeutique qui met de l'avant la dignité, le respect de soi et la sécurité. Depuis notre fondation, c'est plus de 40 000 finissants qui ont repris leur vie en main et qui ont pu reprendre leurs études, leur travail ou qui ont reconnecté avec leurs familles. » - Peter A. Howlett, président de Portage

« C'est un plaisir pour moi d'assister à cette cérémonie et d'être témoin du sentiment de fierté qui anime les finissants. Le programme de Portage leur permet de vaincre leurs dépendances et d'aspirer à une vie meilleure. Quel beau sentiment que de bénéficier d'un nouveau départ. » - Emmanuel Bilodeau, ambassadeur de Portage

Depuis 50 ans, Portage a aidé des milliers de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance. L'organisme offre une multitude de services adaptés aux besoins des adultes, adolescents, mères avec leurs jeunes enfants, femmes enceintes et adultes souffrant de problèmes de santé mentale. Les programmes de réadaptation de Portage offrent gratuitement des services reconnus et certifiés par Agrément Canada.

Portage gère plusieurs centres de réadaptation en toxicomanie au Québec : à Montréal, Prévost (Laurentides), à Québec et à Saint-Malachie (Chaudière-Appalaches). Deux autres établissements desservent les populations de l'Ontario et du Canada Atlantique. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.portage.ca.

