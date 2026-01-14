Goldman Sachs Alternatives est le principal investisseur du véhicule de continuation créé pour certains actifs du portefeuille de Point72 Ventures.

Le véhicule de continuation (PPCVI) d'une valeur de 280 millions de dollars américains sera géré par une filiale de Portage.

TORONTO, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Portage, une plateforme mondiale d'investissement en technologies financières de Sagard qui compte plus de 5,7 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion1, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une transaction avec Point72 Ventures, qui lui confie la gestion de certains actifs de son portefeuille de technologies financières.

Les actifs ont été transférés dans un véhicule de continuation de 280 millions de dollars américains. Le véhicule sera géré par une filiale de Portage qui agira à titre de commandité. Un consortium d'investisseurs secondaires a contribué au véhicule de continuation, dont l'investisseur principal est Goldman Sachs Alternatives. En outre, Portage et Point72 Ventures ont aussi conclu une entente de service en vertu de laquelle Portage supervisera certains actifs qui appartiennent à Point72 Ventures, mais qui ne feront pas partie du véhicule de continuation.

Dans le cadre de la transaction, Tripp Shriner, partenaire de Point72 Ventures, s'est joint à Portage en tant que associé. Dans ses nouvelles fonctions, il supervisera le véhicule de continuation tout en contribuant à la stratégie d'investissement générale de Portage.

« Je suis ravi de me joindre à Portage et de continuer à soutenir ces fondateurs exceptionnels, a déclaré M. Shriner. L'expertise approfondie de Portage dans le domaine des technologies financières, son réseau mondial et sa vision à long terme créent un environnement idéal pour le développement de ces entreprises. Ensemble, nous continuerons à faire progresser l'innovation dans le monde des technologies financières. »

« Cette transaction témoigne de notre confiance dans la force de ce portefeuille de technologies financières et les synergies possibles avec nos investissements existants. De plus, nous pensons que notre expertise en création de valeur sera un atout considérable pour ces entreprises en croissance », a affirmé Adam Felesky, chef de la direction de Portage. « Il s'agit d'une excellente occasion pour Portage d'acquérir des actifs de haute qualité, d'attirer les meilleurs talents et de solidifier sa position en tant que partenaire de capital privilégié pour les investisseurs en technologies financières. »

Cette transaction met en évidence la capacité de Portage à servir de partenaire d'investissement de confiance dans un large éventail de contextes et de véhicules d'investissement. Elle s'inscrit bien dans le rôle qu'occupe la société en tant que plateforme mondiale d'investissement dans les technologies financières qui peut déployer des capitaux de manière flexible pour soutenir les fondateurs, les investisseurs et les institutions.

« Cette transaction marque une étape importante dans l'évolution de Portage en tant qu'investisseur mondial en technologies financières », a expliqué Paul Desmarais III, président du conseil et chef de la direction de Sagard. « En plaçant ce portefeuille sous la direction de Portage, nous élargissons notre portée, renforçons nos relations avec des fondateurs et des investisseurs exceptionnels, et poursuivons notre mission d'aider la prochaine génération d'entreprises novatrices dans ce secteur. »

Dans le cadre de cette transaction, Point72 Ventures a eu recours aux seuls services de conseils financiers de PJT Partners.

À propos de Portage

Portage est une plateforme mondiale d'investissement dans les technologies et services financiers qui compte plus de 5,7 milliards de dollars américains en actifs sous gestion, plus de 115 sociétés en portefeuille et plus de 25 professionnels de l'investissement. La société a des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Portage accompagne des entreprises ambitieuses à tous les stades de développement, par l'intermédiaire de Portage Ventures et de Portage Capital Solutions, en leur offrant du capital flexible et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et d'experts en création de valeur. Son équipe spécialisée dans la création de valeur offre un soutien pratique aux sociétés en portefeuille dans les domaines de la mise en marché, de la technologie et de la cybersécurité, de l'accélération des activités et des fusions et acquisitions, ainsi que des partenariats pour accélérer leur trajectoire vers le succès. Forte d'une connaissance approfondie de l'industrie et d'une expérience entrepreneuriale, Portage s'engage à soutenir les leaders qui redéfinissent les services financiers. Portage est une plateforme de Sagard, un gestionnaire d'actifs alternatifs multistratégies mondial qui compte plus de 33 milliards de dollars américains1 sous gestion.

Pour en savoir plus, consultez le www.portageinvest.com/fr/.

Avis de non-responsabilité

1 En date du 30 septembre 2025.

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prévisionnelles qui reflètent des attentes actuelles, mais qui s'accompagnent de risques et d'incertitudes. Les résultats réels pourraient s'en écarter de façon importante. Sagard décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi l'exige.

