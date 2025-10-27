Portage célèbre la persévérance et la réussite de ses 222 finissants

QUÉBEC, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Hier, 222 finissants ayant complété leur programme chez Portage ont été honorés en présence de leurs proches, à l'occasion de la Fête de la Reconnaissance, un événement annuel visant à souligner leur efforts et succès dans leur démarche de réadaptation. Les lauréats des programmes pour adultes à Québec, pour adolescents et jeunes adultes à Saint-Malachie et ceux du Centre de formation à l'emploi sont tous montés sur scène afin de recevoir leur diplôme, symbole de la réussite de leur parcours.

Pour la première fois cette année, la cérémonie s'est tenue à la Salle Sylvain-Lelièvre du Cégep de Limoilou. L'atmosphère était à la fête alors que les finissants célébraient le début d'une vie nouvelle, entourés de leurs parents, amis et précieux partenaires de Portage. Certains autres, ayant terminé leur séjour plus tôt cette année, profitaient également de l'occasion pour souligner le mode de vie positif qu'ils ont su conserver depuis.

« La dépendance ne fait pas de sélection. Elle s'installe lentement, discrètement, et finit par prendre toute la place. Aujourd'hui à 69 ans, j'ai tendu la main et Portage l'a prise, deux fois plutôt qu'une. Je peux vous dire que le changement est possible à tout âge. Il n'est jamais trop tard pour se relever, apprendre à s'aimer, bref prendre un nouveau départ. Merci Portage ! », a souligné fièrement Gaétan, finissant du programme externe pour adultes à Québec.

Une jeune adulte a également témoigné de l'impact qu'un séjour chez Portage peut avoir sur sa vie en nous partageant ceci : « Après plusieurs mois à Portage, j'ai reconnecté avec la personne que je suis vraiment : de nature joyeuse, sociable et optimiste. J'ai appris à faire confiance et à communiquer efficacement. Portage ce n'est pas une recette magique, c'est du travail sur toi-même, des larmes, de la colère, des joies, des souvenirs, une famille et des outils essentiels pour être heureuse. »

Bourses d'études remises pour encourager la persévérance scolaire

Dix-sept bourses d'études ont également été remises lors de l'événement. Ces bourses proviennent du fonds créé en la mémoire de Charles Neyron, un employé de Portage qui a encouragé, pendant plus de 20 ans, les personnes aux prises avec une dépendance à se reprendre en main, à trouver un emploi et à réaliser leur plein potentiel. Nous soulignons la générosité de la Famille Price et de Sanimax qui a permis la création de ce fonds contribuant ainsi concrètement à l'avenir des jeunes et des adultes en rétablissement. Depuis la création de ce programme, ce sont 75 bourses d'études qui ont été remises.

Lancement de la campagne annuelle de financement

Avant le déroulement de la cérémonie, Portage a également lancé sa campagne annuelle de financement. C'est grâce à l'appui de la communauté et des membres du comité de la campagne que Portage peut maintenir et bonifier ses programmes dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches et rendre possible les succès qui sont célébrés aujourd'hui.

À propos de Portage

Portage a aidé des milliers de personnes aux prises avec des problèmes de dépendance. L'organisme offre une multitude de services adaptés aux besoins de ses résidents adultes, adolescents, mères avec de jeunes enfants, femmes enceintes et personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Les programmes de réadaptation de Portage sont offerts gratuitement et sont reconnus et certifiés par Agrément Canada.

Portage gère plusieurs centres de réadaptation en toxicomanie au Québec : à Montréal, Prévost (Laurentides), à Québec et à Saint-Malachie (Chaudière-Appalaches). Un autre établissement dessert la population du Canada Atlantique. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.portage.ca.

