Port-Cartier devient le 46e village-relais

QUÉBEC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, annoncent que la municipalité de Port-Cartier est maintenant reconnue à titre de village-relais.

Cette désignation porte ainsi à cinq le nombre de villages-relais dans la région de la Côte-Nord, et à 46 à l'échelle du Québec. Les villages-relais, un concept unique en Amérique du Nord, permettent aux usagers de la route de bénéficier d'options supplémentaires lorsqu'ils effectuent des arrêts, ce qui contribue à réduire la fatigue au volant et à diminuer les risques d'accident.

Située sur la route 138, à la frontière du 50e parallèle, Port-Cartier est réputée pour son bord de mer et son riche passé maritime et industriel. La municipalité offre des sentiers charmants au cœur d'une nature omniprésente. De nombreux attraits touristiques sont accessibles aux visiteurs pour découvrir les paysages aux alentours, tels que le parc de la rivière aux Rochers, celui de la Taïga, ainsi que la plage Rochelois, où repose l'épave du Lady Era. Pour les plus longs arrêts, la municipalité est aux portes de la réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Îles et de ses quelque 200 plans d'eau accessibles.

Citations

« Notre gouvernement multiplie les efforts pour éviter les accidents sur nos routes. Heureusement, nous pouvons compter sur de précieux partenaires, comme les villages-relais, pour réduire les risques d'accident dus à la fatigue au volant. En plus de susciter le sentiment d'appartenance des citoyens à leur milieu de vie, les villages-relais favorisent le développement touristique et économique de nos régions. Ce 46e village-relais est l'illustration par excellence de la vision de partage et de dynamisme qui anime les municipalités membres du réseau. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les villages-relais sont un moyen extraordinaire de découvrir la beauté de notre région. L'arrêt à Port-Cartier en est un bel exemple puisque, en plus de proposer un lieu d'arrêt sécuritaire, il permet aux citoyens d'apprécier tout ce que la Côte-Nord a à offrir. Les visiteurs peuvent se restaurer dans des espaces conviviaux et modernes. Cette reconnaissance souligne l'apport de cette municipalité à sa communauté, et contribuera au sentiment d'appartenance des citoyens à leur milieu de vie, tout en faisant rayonner le tourisme de la Côte-Nord. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La municipalité de Port-Cartier est fière d'être maintenant désignée comme village-relais. Notre équipe a travaillé avec dévouement afin de présenter notre candidature, et nous sommes heureux de cette reconnaissance. Celle-ci permettra de faire découvrir les atouts et les magnifiques paysages de Port-Cartier, qui sera désormais considérée comme un arrêt de choix pour les automobilistes. »

Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Faits saillants

Les villages-relais sont des municipalités de moins de 10 000 habitants, reconnues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, notamment pour leur emplacement géographique précis.

Le réseau des villages-relais vise à :

accroître la sécurité des usagers de la route (automobilistes et conducteurs de camions, d'autobus ou de véhicules récréatifs) en leur proposant des lieux d'arrêt accessibles en tout temps;



proposer des lieux offrant une qualité d'accueil ainsi qu'une diversité de services et des attraits touristiques, culturels et naturels;



apporter un soutien au développement local et régional.

Liens connexes

Fédération des Villages-relais du Québec

Haltes routières et villages-relais

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 989-6037; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724