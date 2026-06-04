MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en blanc, du coucher du soleil jusqu'à 22 h, pour célébrer la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu.

Note : Après 22 h, l'éclairage architectural reviendra à l'illumination bleu-vert qui réduit le risque de désorientation des oiseaux durant leur période de migration, qui se termine le 15 juin.

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Bureau du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]