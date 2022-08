MONTRÉAL, le 7 août 2022 /CNW/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé aux couleurs de l'arc-en-ciel, du coucher du soleil jusqu'à 22 heures, pour marquer la clôture du Festival Fierté Montréal.

Ce festival rassemble les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers et bispirituelles (LGBTQ2S+) et leurs alliés lors de festivités hautes en couleur qui célèbrent les contributions des communautés LGBTQ2S+ du Canada. La Fierté est aussi l'occasion de souligner la diversité, la résilience et l'esprit des personnes qui ont lutté -- et luttent toujours -- pour davantage d'inclusion et d'égalité.

À noter : l'éclairage architectural spécial cessera à 22 h et retournera aux couleurs bleu et vert en usage pendant la période de migration des oiseaux qui a cours jusqu'au 20 novembre.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1 877 250-7154, [email protected]