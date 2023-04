Pont de Québec - Réparation d'éléments structuraux en acier du tablier routier et du trottoir

LÉVIS, QC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de réparation d'éléments structuraux en acier du tablier routier et du trottoir du pont de Québec débuteront le 17 avril et se poursuivront jusqu'en septembre 2023.

Ces opérations entraîneront occasionnellement des fermetures d'une voie sur trois, de jour, en dehors des heures de pointe, et des fermetures de deux voies sur trois, de soir et de nuit. Il est à noter que des travaux relevant du Canadien National (CN) s'additionneront à ceux du Ministère et pourraient nécessiter ponctuellement la fermeture complète du pont, de soir et de nuit, jusqu'en novembre. Le Ministère communiquera cette information au moment opportun. En tout temps durant les travaux, le trottoir restera accessible aux usagers.

Rappelons que le Ministère a effectué des travaux de même nature en 2021 et en 2022, à la suite des observations effectuées dans le cadre de la dernière inspection générale, en 2021. Les interventions prévues cette année viendront compléter celles jugées prioritaires à la suite de cette inspection.

Pour assurer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d'ailleurs les usagers pour leur collaboration.

Ces travaux peuvent également être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Avant de prendre la route, les usagers sont invités à consulter Québec 511 afin de connaître les entraves en cours.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724