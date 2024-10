Pont de la route 132, au-dessus de la rivière Rimouski - Un lien routier durable pour les prochaines générations

QUÉBEC, le 11 oct. 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, salue la fin des travaux de réfection du pont de la route 132, au-dessus de la rivière Rimouski, à Rimouski.

Dès aujourd'hui, la circulation sur le pont sera pleinement rétablie sur les quatre voies.

Amorcé au printemps 2022, ce projet, réalisé dans le respect de l'échéancier, consistait dans la réfection complète du pont situé au centre-ville de Rimouski. À la reconstruction du tablier s'est ajoutée la réparation des six unités de fondation. La structure a aussi été élargie afin d'y inclure une piste cyclable, qui était auparavant aménagée en porte-à-faux. Au cours des dernières semaines ont été effectués l'asphaltage final ainsi que le terrassement des approches et l'aménagement paysager aux abords du pont.

Citations

« Le maintien et l'amélioration des infrastructures routières sont des priorités pour notre gouvernement. La fin de ces travaux représente l'aboutissement de notre engagement pour faciliter la mobilité des personnes et des marchandises, et ce, dans ce secteur stratégique du centre-ville de Rimouski. Ce pont remis à neuf répondra aux besoins des milliers de citoyens qui continueront de l'emprunter quotidiennement pour les prochaines décennies. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ce projet était prioritaire dans la région, et ses retombées sont majeures pour l'ensemble de la collectivité. Le pont de la route 132, au-dessus de la rivière Rimouski, constitue un lien névralgique, au cœur de la métropole bas-laurentienne. Sa réfection permet d'assurer la pérennité de cette infrastructure routière si importante pour la vitalité et le dynamisme du centre-ville de Rimouski. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski

Faits saillants

Construit en 1951, le pont situé sur la route 132, au-dessus de la rivière Rimouski , est le plus achalandé à l'est de Québec, avec un débit journalier de 25 000 véhicules.

, est le plus achalandé à l'est de Québec, avec un débit journalier de 25 000 véhicules. La réfection du pont permet de prolonger sa durée de vie d'environ 75 ans.

Le projet global est évalué à près de 30 M$.

Liens connexes

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources :Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246; Gabrielle Côté, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 438 368-1307; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724