Pont de l'Île-aux-Tourtes : réouverture d'une troisième voie prévue le lundi 15 janvier et mise à jour des mesures d'atténuation

MONTRÉAL, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux de réparation d'une portion de la dalle endommagée sont maintenant terminés et que la réouverture d'une troisième voie de circulation est prévue le lundi 15 janvier, si les conditions météorologiques le permettent. Une fois la réouverture effectuée, deux voies seront disponibles vers Vaudreuil-Dorion et une vers Montréal, et ce, en tout temps.

Gestion de la circulation

Pour des raisons de sécurité routière, une gestion dynamique de la circulation ne pourra pas être mise en place. L'espace nécessaire à la poursuite des travaux de renforcement des poutres ne permet pas d'augmenter la largeur des voies de circulation pour le moment, ce qui est un prérequis pour la réalisation d'une gestion dynamique.

Une reconfiguration de la circulation étant prévue avec l'ouverture d'une troisième voie, des ajustements à la glissière de sécurité ainsi que des travaux de marquage seront nécessaires. Des entraves sont à prévoir sur le pont la nuit pour mettre en place cette nouvelle configuration, soit :

Dans la nuit du jeudi 11 janvier (travaux mobiles, la circulation restera possible);

Du dimanche 14 janvier à 20 h au lundi 15 janvier à 5 h (fermeture complète).

Ces travaux pourraient être reportés ou prolongés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables.

Mesures d'atténuation

Au cours des prochains mois, le Ministère poursuivra les travaux de renforcement de poutres dans le but de rouvrir d'autres voies de circulation sur le pont. D'ici l'ouverture d'une autre voie, la bonification du service de train ainsi que l'utilisation de l'accotement par les autobus (UAB) sur l'autoroute 40 en direction ouest, notamment, resteront en place. Depuis le lundi 8 janvier, des passages supplémentaires à la gare Hudson sur la ligne 11 Vaudreuil-Hudson sont d'ailleurs disponibles.

La gratuité existant sur certains services de train et d'autobus restera en place pour le mois de janvier. À compter du mois de février, les usagers du transport collectif devront se munir d'un titre de transport valide pour utiliser les services de train et d'autobus. À ce sujet, des rabais tarifaires avantageux seront confirmés prochainement.

La suspension du péage sur l'autoroute 30 sera quant à elle maintenue en direction est, entre 5 h 30 et 9 h 30, du lundi au vendredi, à partir de la réouverture d'une troisième voie sur le pont de l'Île-aux-Tourtes.

Faits saillants

Les travaux réalisés depuis décembre dernier sur une portion endommagée de la dalle permettent de rouvrir une troisième voie de circulation sur le pont de l'Île-aux-Tourtes. Les périodes de congestion ayant été plus importantes vers Vaudreuil-Dorion au cours des dernières semaines, la troisième voie de circulation sera disponible dans cette direction en tout temps. La synchronisation des feux de circulation sur l'autoroute 20 sera revue en conséquence afin d'offrir une solution de rechange aux usagers de la route en direction de Montréal. Lors de précipitations de neige importantes, une seule voie par direction pourrait être disponible, le temps de réaliser les opérations de déneigement et d'assurer une circulation sécuritaire sur le pont.

Lorsque cela est possible, il est recommandé aux travailleurs et aux employeurs de privilégier le télétravail et les déplacements en transport collectif.

Liens connexes

Page Facebook et compte X consacrés au pont de l'Île-aux-Tourtes, désormais accessibles pour s'informer à propos du projet de maintien et de reconstruction du pont actuel.

Page Web du projet de maintien et reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes, qui regroupe notamment les mesures d'atténuation en vigueur.

Pour toute question ou tout commentaire concernant les travaux sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, il est possible de communiquer avec le Ministère par le formulaire en ligne, ou en composant le 511.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724