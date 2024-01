Pont de l'Île-aux-Tourtes - Maintien de passages gratuits en transport collectif

MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population du maintien de la majorité des mesures d'atténuation mises en place au cours des dernières semaines en raison de la configuration de la circulation sur le pont de l'Île-aux-Tourtes.

Le Ministère est conscient des répercussions sur la circulation dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges, particulièrement en direction de Montréal en avant-midi. Dans ce contexte, l'actuelle gratuité reste en vigueur aux gares de train Hudson, Vaudreuil, Dorion, Pincourt et Île-Perrot ainsi que sur l'ensemble du service d'autobus d'exo du secteur La Presqu'Île jusqu'à nouvel ordre.

Les usagers se déplaçant à partir des cinq gares situées à l'extérieur de Montréal continueront donc de recevoir un titre de transport gratuit de deux passages « Tous modes ABC » afin d'effectuer leur trajet par train, y compris les correspondances nécessaires via les réseaux d'autobus et de métro et le REM. La distribution de ces titres sera désormais effectuée sept jours sur sept, en fonction de l'horaire du train.

La validation du titre de transport remis gratuitement aux usagers est essentielle pour éviter une contravention. Ainsi, les usagers doivent valider le premier passage lorsqu'ils reçoivent le titre à la gare de train à l'aller, puis faire de même avec le deuxième passage pour le retour.

Dès le 5 février, considérant l'amélioration des temps de parcours dans ces secteurs, la gratuité des lignes 212 et 411 de la STM et la distribution des titres gratuits aux gares de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Baie-D'Urfé sur la ligne de train 11 Vaudreuil-Hudson cesseront.

Lorsque cela est possible, il est recommandé aux travailleuses et travailleurs ainsi qu'aux employeurs de continuer à privilégier le télétravail et les déplacements en transport collectif.

La suspension du péage sur l'autoroute 30 est également maintenue jusqu'à nouvel ordre, en direction est, entre 5 h 30 et 9 h 30 du lundi au vendredi.

Le 15 janvier 2024, à la suite de travaux sur une portion endommagée de la dalle du pont de l'Île-aux-Tourtes, le Ministère a procédé à la réouverture d'une troisième voie. Cette dernière est accessible en direction de Vaudreuil-Dorion en tout temps, puisque l'espace nécessaire à la poursuite des travaux de renforcement des poutres ne permet pas d'augmenter la largeur des voies de circulation pour le moment, un prérequis pour la remise en place d'une gestion dynamique.

Depuis, une amélioration notable des conditions de circulation pour les déplacements vers Vaudreuil-Dorion est constatée, mais des épisodes de congestion importante continuent d'être observés lors des déplacements en direction de Montréal.

Dans ce contexte, le Ministère maintient l'ensemble des mesures de bonification de service en transport collectif ainsi que la majorité des offres gratuites en place. Afin d'éviter une contravention, les usagers doivent posséder un titre valide lors de l'ensemble de leurs déplacements, sauf lorsqu'ils montent à bord des autobus d'exo du secteur La Presqu'Île.

Le Ministère déploie tous les efforts possibles pour accélérer les travaux de renforcement des poutres en cours, dont l'état actuel requiert la fermeture de trois des six voies de circulation. La réouverture de voies supplémentaires est envisagée au cours de l'automne 2024, mais cet échéancier est tributaire de l'avancement des travaux, lesquels sont complexes. Le Ministère ne fait pas de compromis sur la sécurité des usagers de la route.

