Pont de l'Île-aux-Tourtes : fermeture complète durant la fin de semaine du 3 octobre

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que le pont de l'Île-aux-Tourtes, reliant Senneville et Vaudreuil-Dorion dans l'axe de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), sera complètement fermé à la circulation durant la fin de semaine du 3 octobre 2025. Cette entrave est requise pour les travaux de maintien et de reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes, pour reconfigurer des bretelles autoroutières et effectuer des travaux d'asphaltage et de bétonnage.

fermeture du pont de l’Île-aux-Tourtes du 3 au 6 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Du 6 octobre jusqu'en décembre 2025, la sortie de l'autoroute 40 en direction ouest vers le chemin de Senneville sera fermée afin de poursuivre la construction de la dalle de béton en direction ouest.

Gestion de la circulation d u vendredi 3 octobre, à 23 h 59, au lundi 6 octobre, à 5 h

Fermeture complète de l'autoroute 40 en direction ouest entre la sortie n o 44 (boul. Morgan) et l'entrée en provenance de l'avenue Saint-Charles. L'accès au chemin de Senneville sera maintenu par la sortie n° 44 pour les usagers devant se rendre dans ce secteur.

entre la sortie n 44 (boul. Morgan) et l'entrée en provenance de l'avenue Saint-Charles. Fermeture complète de l'autoroute 40 en direction est entre la sortie n o 35 (Vaudreuil-sur-le-Lac, Vaudreuil-Dorion, av. St-Charles) et l'entrée en provenance du boulevard des Anciens-Combattants. La bretelle menant de l'autoroute 40 en direction est vers le pont de l'Île-aux-Tourtes sera fermée dans l'échangeur avec l'autoroute 30. Les usagers sont invités à privilégier les autoroutes 20 et 30.

entre la sortie n 35 (Vaudreuil-sur-le-Lac, Vaudreuil-Dorion, av. St-Charles) et l'entrée en provenance du boulevard des Anciens-Combattants.

Durant la fermeture du pont, la population est invitée à utiliser le transport collectif et à profiter des mesures d'atténuation en place en raison des entraves au pont de l'Île-aux-Tourtes. Le péage sera notamment suspendu dans les deux directions sur l'autoroute 30 afin d'offrir une alternative supplémentaire.

Nouvelle configuration aux approches du pont dès le 6 octobre

Fermeture de la sortie n° 40 (ch. de Senneville) de l'autoroute 40 en direction ouest jusqu'en décembre 2025. Pour accéder au chemin de Senneville, la population devra emprunter la sortie n° 41 (Ste-Anne-de-Bellevue, boul. des Anciens-Combattants, autoroute 20 en direction ouest, Île Perrot) de l'autoroute 40 en direction ouest.

Relocalisation de la bretelle d'entrée menant du boulevard des Anciens-Combattants vers l'autoroute 40 en direction ouest plus près du pont.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Il est recommandé de consulter Québec 511 avant les déplacements.

