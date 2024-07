MONTRÉAL, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Polystyvert, une entreprise innovante spécialisée dans les technologies de recyclage et l'économie circulaire des plastiques styréniques (polystyrène et ABS), annonce la clôture d'une première tranche de financement en Série B ayant levé un montant de plus de 16 millions $. Ces investissements sont un pas de plus pour l'entreprise vers la construction de sa toute première usine commerciale québécoise dédiée au recyclage des déchets de polystyrène hautement contaminés. Avec ce financement d'investisseurs européens et nord-américains, Polystyvert pourra ainsi consolider sa position de leader dans le domaine de la circularité des plastiques styréniques grâce à sa technologie brevetée de dissolution et de purification. D'autres investisseurs se joindront à la deuxième tranche de financement, ce qui permettra de lever jusqu'à 30 millions $ pour l'entièreté de la Série B.

Une étape cruciale pour l'avenir de Polystyvert

Avec un cadre réglementaire environnemental de plus en plus exigeant partout dans le monde et une demande croissante pour des solutions durables dans le recyclage des plastiques, ce financement de Série B se concrétise à un moment stratégique pour Polystyvert. En effet, ce dernier constitue un tremplin vers la commercialisation à l'échelle industrielle de sa technologie déjà éprouvée à l'échelle de pilote et de démonstration.

« Cette annonce, dans la conjoncture économique actuelle, témoigne de l'appui indéfectible de nos investisseurs envers notre équipe ainsi que dans notre technologie qui a fait ses preuves et qui, surtout, est économiquement viable en plus d'être la plus courte boucle de recyclage pour ce type de déchets, ce qui en réduit grandement l'empreinte environnementale. Toutes les conditions de succès sont ainsi réunies pour aller de l'avant avec les prochaines étapes de réalisation de notre première usine commerciale à Montréal. Celle-ci constitue une étape clé dans la promotion de notre technologie, qui nous permettra de réaliser nos objectifs ambitieux afin de percer les marchés stratégiques mondiaux et de nous y positionner comme un acteur incontournable dans la circularité des plastiques styréniques en collaboration avec les leaders industriels de cette chaîne de valeur », a déclaré Mme Nathalie Morin, présidente et cheffe de la direction de Polystyvert.

Étant toujours fidèle à ses origines d'innovateur technologique, ce financement sera également dédié en partie à diversifier davantage le portefolio de propriété intellectuelle (PI) de Polystyvert qui compte déjà plus de quarante brevets garantissant une couverture mondiale.

Soutien des partenaires financiers

Polystyvert tient à remercier les investisseurs de la Série B qui supportent l'entreprise dans une nouvelle ère de la circularité des plastiques styréniques hautement contaminés. Infinity Recycling a mené la ronde, suivi par SWEN Blue Ocean et Earth Foundry, un actionnaire actuel de Polystyvert.

« Le processus de recyclage révolutionnaire de Polystyvert recycle les déchets plastiques contaminés en matériaux de qualité supérieure. Cet engagement à mettre à l'échelle des technologies de recyclage avancées est crucial pour lutter contre la crise des déchets plastiques et favoriser une croissance de l'économie circulaire », a déclaré Jan-Willem Muller, associé chez Infinity Recycling.

« Polystyvert a développé une technologie unique pour recycler les polymères styréniques. Cette dernière combine les avantages du recyclage mécanique et chimique à moindres coûts, des unités à petite échelle, la capacité de traiter des intrants contaminés et des produits finaux de qualité vierge. Grâce à cette technologie, de nouveaux marchés pour les déchets de polymères styréniques seront créés, contribuant ainsi à ce qu'ils n'aboutissent plus dans la nature et les sites d'enfouissement », a déclaré Olivier Raybaud, directeur de gestion chez SWEN Blue Ocean.

Un joueur influent dans la décontamination des déchets plastiques

En se positionnant comme un joueur clé dans l'économie circulaire des plastiques styréniques, Polystyvert collabore avec des leaders industriels internationaux qui désirent atteindre des objectifs de zéro déchet de plastique, conformément aux négociations de l'ONU et aux politiques environnementales des gouvernements en la matière. De plus, la technologie adresse directement les défis de purification des déchets plastiques grâce à ses procédés qui retirent tous les contaminants retrouvés dans la composition des produits plastiques afin d'utiliser du contenu recyclé sécuritaire dans les mêmes applications que la résine vierge.

À la suite de la clôture de la première tranche de financement, la Série B restera ouverte pour une deuxième tranche devant se clore dans les trois prochains mois. Le montant total levé dans les deux tranches pourrait ainsi totaliser jusqu'à 30 millions $. La première usine de recyclage à échelle commerciale de Polystyvert sera située à Montréal (Canada) et devrait être en activité en 2026.

À propos de Infinity Recycling

Fondée en 2019, Infinity Recycling BV vise à créer des marchés pour les flux de plastique en fin de vie en investissant dans les technologies de valorisation du recyclage du plastique. Le Circular Plastics Fund de la société combine rendements financiers et impact environnemental, favorisant la création de valeur dans le recyclage avancé et favorisant la transition vers une économie circulaire du plastique. S'appuyant sur l'élan suscité par l'intérêt et le déploiement des investisseurs, le fonds a récemment clôturé son premier fonds avec 175 millions d'euros.

À propos de SWEN Blue Ocean

SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l'investissement responsable en Europe dans les actifs non cotés, avec 8 milliards d'euros sous gestion (engagements cumulés). Blue Ocean est le fonds de capital-risque de SWEN qui investit dans des innovations visant à régénérer la santé des océans, contribuant ainsi à atteindre l'Objectif de développement durable 14 (SDG14). Il a été lancé en partenariat scientifique avec Ifremer, l'institut français de recherche océanique. Blue Ocean est le plus grand fonds d'innovation à impact océanique au monde à ce jour, avec une taille de 170 millions d'euros.

À propos de Earth Foundry

Earth Foundry fait de l'investissement et du développement dans le domaine des technologies propres. La société développe et investit dans des startups qui favorisent un changement positif dans des domaines tels que l'énergie, la mobilité, l'eau, les déchets et l'agriculture. Elle a été fondée en 2012 et a son siège à Chicago, dans l'Illinois.

À propos de Polystyvert

Fondée en 2011, Polystyvert est une entreprise montréalaise de technologies propres qui révolutionne le recyclage des plastiques en mettant en place une économie circulaire. Grâce à son procédé unique de recyclage par dissolution et de purification à basse température et basse pression, Polystyvert peut recycler et purifier les déchets plastiques qui sont généralement considérés comme non recyclables en raison de leur forte contamination. Le résultat est une matière première recyclée d'une pureté inégalée qui peut remplacer les plastiques vierges tout en réduisant les GES jusqu'à 90 % de façon économique, répondant aux besoins de nombreux secteurs.

Polystyvert offre la boucle de recyclage la plus courte de recyclage du polystyrène et de l'ABS, au service d'industries telles que l'emballage, la construction, l'électronique, l'automobile et les jouets. La technologie est protégée par plus de 40 brevets dans 17 pays.

