POLYSTYVERT ÉTEND SA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE À DE NOUVEAUX PLASTIQUES ET DEVIENT UpSolv

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - En marge du Sommet canadien sur l'économie circulaire qui a lieu cette semaine à Montréal, Polystyvert annonce qu'elle étend désormais sa plateforme technologique de recyclage par dissolution et purification aux thermoplastiques, permettant de traiter une gamme très large de déchets plastiques et de les décontaminer, offrant ainsi des résines purifiées et sécuritaires pour de nombreuses industries.

Un tournant stratégique en phase avec la demande du marché

Polystyvert s'est fait connaître grâce à sa technologie de dissolution et de purification du polystyrène (PS), permettant de développer une solution de recyclage robuste sur l'un des plastiques qui posaient de nombreux défis à l'industrie en raison de sa contamination. Le recyclage du polystyrène contaminé est à présent démontré et la première usine commerciale de Polystyvert est en développement. Cette première usine commerciale constitue une étape cruciale car elle permettra de continuer de déployer la plateforme encore plus rapidement à de nouvelles applications avec une technologie éprouvée.

L'entreprise transitionne ainsi d'une spécialisation sur le PS vers une plateforme technologique permettant de recycler la plupart des thermoplastiques. En plus du PS et du HIPS (plastique no 6) ainsi que de l'ABS, qui sont des applications plus matures, l'entreprise étend ses activités à la plupart des thermoplastiques de type polyoléfines (PE, PP et PC), aussi connus sous les plastiques numéros 2,4 et 5. Les thermoplastiques sont d'usage très courant : les bouteilles de shampoing et de détersifs, les bouchons de divers contenants, les petits appareils ménagers, de nombreuses pièces du secteur de l'automobile et de l'électronique ainsi que les films de plastiques sont des thermoplastiques.

« Avec ce repositionnement, nous diversifions notre modèle d'affaires pour répondre aux besoins du marché, » a déclaré Nathalie Morin, présidente et cheffe de la direction. « Notre technologie suscite un fort intérêt auprès de diverses industries et grâce à l'expertise développée par notre équipe de chercheurs depuis plus d'une décennie, nous sommes en mesure d'étendre rapidement notre savoir-faire à d'autres types de plastiques », a-t-elle renchéri.

La dissolution, une approche qui a fait ses preuves pour retirer les contaminants

La dissolution est une solution de recyclage peu énergivore qui génère de plus en plus d'intérêt. Cette méthode permet de retirer la plupart des additifs qui, en fin de vie, deviennent des contaminants lorsqu'il s'agit de réintégrer de la résine recyclée dans de nouveaux produits.

La performance de la technologie de dissolution de Polystyvert repose sur son approche sélective et sur mesure. Une fois le plastique dissout grâce à un solvant sélectif, la solution liquide passe à travers divers procédés de purification. Ce traitement permet d'obtenir des pellettes de grande qualité, dont les applications sont similaires à celles de la résine vierge. La technologie de Polystyvert produit ainsi une résine recyclée répondant aux plus hauts standards exigés par diverses industries telles que l'emballage, la construction, l'électronique, l'automobile et les jouets.

Des technologies de purifications avancées

En plus de sa solution de dissolution, Polystyvert se distingue par sa capacité à développer et breveter des technologies de purification avancée. Sa solution est économique et se déploie à l'échelle commerciale, grâce à des équipements standards, des solvants en circuit fermé, des procédés optimisés à basse température et basse pression.

L'entreprise vise à établir des partenariats stratégiques afin d'accélérer le développement de ses nouvelles applications et de contribuer aux objectifs de zéro déchet plastique des gouvernements, tant au Canada qu'à l'international.

Un changement de nom à venir pour refléter les nouvelles capacités de la plateforme technologique

Dans la foulée de ce repositionnement, l'entreprise effectue un changement de nom et se nommera désormais UpSolv, aligné avec son expertise en dissolution et son approche « d'upcycling » grâce aux résines purifiées de grande qualité que la plateforme technologique rend désormais possible pour la plupart des thermoplastiques.

Le changement de nom se fera officiellement d'ici les prochains mois.

À propos de Polystyvert/ UpSolv

UpSolv (le nouveau nom commercial de Polystyvert en ligne avec l'extension des activités de l'entreprise), offre la solution pour rendre les plastiques recyclés aussi rentables que les plastiques vierges et adaptés aux besoins de nombreuses industries. Grâce à un procédé de production exclusif, flexible et hautement optimisé, il est désormais possible de fabriquer une résine purifiée sur mesure, offrant la solution de recyclage la plus avantageuse.

UpSolv offre la boucle la plus courte de recyclage de haute qualité des thermoplastiques dont le polystyrène et l'ABS, au service d'industries telles que l'emballage, la construction, l'électronique, l'automobile et les jouets. La technologie est protégée par plus de 40 brevets dans 17 pays.

